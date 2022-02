„Himmlische Längen“

Bozen – Ein „romantischer“ Abend: Am 7. Februar um 20.00 Uhr spielt das Haydn Orchester unter der Leitung von Min Chung im Rahmen der Konzertreihe „Musik Meran“ im Kursaal die Ouvertüre der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber und die 9. Sinfonie in C-Dur von Franz Schubert. Das Konzert wird am 8. Februar im Konzerthaus Bozen um 20.00 Uhr und am 9. Februar um 20.30 Uhr in Trient wiederholt.

„Hier ist noch Leben in allen Fasern, Colorit bis in die feinste Abstufung, Bedeutung überall, schärfster Ausdruck des einzelnen, und über das Ganze endlich eine Romantik ausgegossen. Und diese himmlische Länge der Symphonie, wie ein dicker Roman in vier Bänden etwa von Jean Paul, der auch niemals endigen kann“, schreibt Robert Schumann über die „große“ C-Dur-Sinfonie. 1838 hatte Schumann Schuberts Bruder Ferdinand in Wien besucht und den Nachlass des Komponisten durchstöbert. „Der Reichthum, der hier aufgehäuft lag, machte mich

freudeschauernd; wo zuerst hingreifen, wo aufhören! Unter andern wies er mir die Partituren mehrerer Symphonien, von denen viele noch gar nicht gehört worden sind“. Zu diesen „Reliquien“ gehört auch die 9. Sinfonie, von der Schumann eine Abschrift nach Leipzig schickt, wo sie Felix Mendelssohn Bartholdy 1839 aufführt. Schumann erkannte sofort, dass diese Musik nichts mit „jenen lahmen langweiligen Symphonieenmachern“ gemein hat, „die Puder und Perücke von Haydn und Mozart passabel nachzuschaffen die Kraft hatten“. Er sollte Recht behalten: Schuberts C-Dur-Partitur ist die erste große romantische Sinfonie.

Min Chung wurde 1984 in Saarbrücken geboren. Er studierte Klavier, Violine und Kontrabass und setzte seine Ausbildung nach dem Diplom am Conservatoire in Paris an der Südkoreanischer National-Universität in Seoul sowie bei seinem Vater, dem Dirigenten Myung-Whun Chung, fort. 2007 debütierte er mit dem Boystown Symphony Youth Orchestra In Korea, das er auch bei einem Konzert in der Carnegie Hall in New York 2010 leitete.

Seit Januar 2022 ist er Musikalischer Leiter des Gangneung Symphony Orchestra in Südkorea. Min Chung ist auch stellvertretender Dirigent des Tokyo Philharmonic und Erster Gastdirigent des Haydn Orchesters von Bozen und Trient, mit dem er 2019 mit großem Erfolg durch Asien tourte.