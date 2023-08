Hochfest der Diözesanpatrone erstmals am Sonntag, den 13. August

Brixen – Das Hochfest der beiden Diözesanpatrone Kassian und Vigilius wird heuer in allen Orten der Diözese erstmals am Sonntag, 13. August 2023 gefeiert. Bischof Ivo Muser wird um 10.00 Uhr einem Gottesdienst im Brixner Dom vorstehen und im Anschluss daran den Apostolischen Segen spenden. Der Bischof verbindet mit dem Hochfest der Diözesanpatrone die Hoffnung, dass „Menschen den Glauben kennen lernen, über den Glauben reden, sich mit ihm beschäftigen, über ihre Erfahrungen im Glauben erzählen“.

Das Hochfest der beiden Diözesanpatrone Kassian und Vigilius wurde vom Samstag vor dem dritten Sonntag der Osterzeit auf den 13. August verlegt und findet heuer erstmals an diesem neuen Datum statt. Da der 13. August 2023 auf einen Sonntag fällt, verdrängt das Hochfest – entsprechend der liturgischen Rangordnung – an allen Orten in der Diözese Bozen-Brixen den 19. Sonntag im Jahreskreis. Nicht betroffen von der Verschiebung ist die Brixner Kassiansprozession: Diese wird auch zukünftig – wie seit dem Jahr 1734 – am dritten Sonntag der Osterzeit abgehalten.

Zur Verlegung des Hochfestes ist es gekommen, nachdem Priester und Gläubige bedauert hatten, dass die Feier der Diözesanpatrone am bisherigen Gedenktag, dem Samstag der zweiten Osterwoche, nicht mehr zufriedenstellend gefeiert werden konnte. Nach Anhörung der diözesanen Liturgiekommission, des Priesterrates und der Dekanekonferenz hat der Bischof für das Hochfest der beiden Diözesanpatrone den 13. August gewählt, da an diesem Tag von alters her in der ehemaligen Diözese Brixen das Hochfest des hl. Kassian gefeiert wurde.

Gottesdienst und Apostolischer Segen im Brixner Dom

Bischof Ivo Muser wird am Sonntag, 13. August 2023, um 10.00 Uhr den Gottesdienst zum neu eingeführten Hochfest der Diözesanpatrone Kassian und Vigilius im Dom zu Brixen feiern. Die dreisprachige Heilige Messe wird von Radio Grüne Welle live übertragen. Beim Gottesdienst werden auch die Reliquien der beiden Heiligen im Dom ausgestellt. Am Ende der Messfeier wird der Bischof den Apostolischen Segen mit vollkommenem Ablass erteilen. Am Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr betet Bischof Muser im Brixner Dom eine Vesper.

Botschaft von Bischof Muser

Zum Hochfest der Diözesanpatrone richtet sich der Bischof auch mit einer Botschaft an die Gläubigen: „Als 103. Bischof unserer Diözese verbinde ich mit diesem Festtag eine Hoffnung: Dass der christliche Glaube, der unser Land entscheidend mitgeprägt hat, nicht zum alten Eisen gehört. Dass Menschen den Glauben kennen lernen, über den Glauben reden, sich mit ihm beschäftigen, über ihre Erfahrungen im Glauben erzählen. Dass Menschen die Schönheit und die Kraft des Glaubens neu entdecken und dass so unser Leben und unsere Gesellschaft, vor allem auch unsere Kinder und unsere jungen Menschen, in Berührung gebracht werden mit der Person und mit der Botschaft Jesu.“ Die Botschaft des Bischofs im vollen Wortlaut: https://www.bz-bx.net/fileadmin/Liturgie/230813_Bischofswort-dt.pdf

Hochfest Maria Himmelfahrt, 15. August: Bischof Muser bei Prozession und Hochamt in Sarnthein

Am 15. August, dem Hochfest Maria Himmelfahrt, feiern in der Diözese Bozen-Brixen zahlreiche Kirchen ihr Patrozinium. Bischof Ivo Muser begeht dieses wichtige Fest abwechselnd in den beiden Domen der Diözese oder in einer Pfarrei, die zu Maria Himmelfahrt ihr Patrozinium feiert. Heuer wird Bischof Muser am 15. August in Sarnthein sein, wo um 8.30 Uhr eine Prozession durch das Dorf führt und anschließend um 10.00 Uhr das Hochamt in der Pfarrkirche gefeiert wird.