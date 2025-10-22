„Ich bin stark!“ – Erfolgreicher Auftakt von Sensibilisierungskampagne

Von: mk

Bozen – Diese Woche startete im Hangar der Finanzpolizei in Bozen die achte Ausgabe der Sensibilisierungskampagne „Ich bin stark! Ich lebe legal & sicher!“. Die Kampagne richtet sich an Jugendliche und hat das Ziel, sie über die Gefahren im Alltag und im Internet aufzuklären. Gemeinsam mit Experten der Finanzpolizei und Vertretern verschiedener Organisationen werden Schülerinnen und Schüler aus Mittel- und Oberschulen für Themen wie legale und illegale Suchtmittel, Cybermobbing, Betrug im Web und Regelverstöße sensibilisiert. Zahlreiche Mittelund Oberschulen aus verschiedenen Landesteilen haben sich dafür angemeldet.

Unterstützt wird die Kampagne seit Jahren vom Land Südtirol, allen voran Landesrat Philipp Achammer, begrüßt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch von Landeskommandant Oberst Giuseppe Dinoi sowie von Landtagsrätin Ulli Mair und dem Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo.

In einer abwechslungsreichen Mischung aus Vorträgen und Theaterstücken, dargestellt von Yamina Taschler, Annika De Bettin und Youness Chkirid der fünften Klasse des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Sand in Taufers, wurden alltägliche Gefahrensituationen realitätsnah dargestellt. Anschließend erläuterten Experten die Konsequenzen von Fehlverhalten und gaben wertvolle Tipps. Darunter Dr. Luca Moroder und Dr. Maria Chiara Simoncioni in Vertretung für Primar Marc Kaufmann, Lorenz Lintner und Sabine Stampfer des Weißen Kreuzes, Michael Reiner von Young & Direct, Oberstleutnant Manfred Libera der Finanzpolizei Südtirol.

Nach einer kurzen Pause ging es dann mit den verschiedenen Praxiseinblicken der Finanzpolizei zur Sache: Kapitän Stefano Leone stellte den Schülerinnen und Schülern den Rettungshubschrauber vor, App. Minisini Massimiliano und Brig. Amrain Florian erklärten gemeinsam mit dem Leiter der Bergrettung der Finanzpolizei von Sterzing, Alessandro Goffredo, ihren Einsatz in den Skigebieten, während die Baschi Verdi mit Finanziere Daniele Principali und Finanziere Francesco Pillonio und die Hundestaffel eindrucksvoll einen Einsatz simulierten.

Als Testimonials unterstützen Raphael Kofler mit Simone Davi vom FC Südtirol, ebenso (über Live Zuschaltung aus Mexiko) der Freeskier Markus Eder das Projekt. Sie ermutigen die Jugendlichen, Herausforderungen zu meistern und ihre Ziele zu verfolgen. Die Veranstaltung bot zudem Gelegenheit für Autogramme und Selfies mit den Sportstars.

Die Kampagne wird von der Sozialgenossenschaft GNews initiiert und von Silvia Fontanive und Stella Turian koordiniert. Sie läuft noch über mehrere Tage und wird von verschiedenen Verbänden, Rettungskräften und Organisationen begleitet, darunter Young & Direct, Sanitätsbetrieb Südtirol, Weißes Kreuz und die Finanzpolizei Südtirol sowie dem Deutschen und Italienischen Landesamt für Bildung.

Auch im Winter geht die Sensibilisierungskampagne gemeinsam mit dem Weißen Kreuz und der Bergrettung der Finanzpolizei weiter und zwar mit „Ich habe Spaß! Ganz sicher!“. In verschiedenen Skigebieten werden das Testimonial Denise Karbon gemeinsam mit Silvia Fontanive, den Rettungsmannschaften vor Ort, dem Verein „Sicher Rodeln“, den Mitarbeitern der Aufstiegsanlagen, Technikern zur Skiausrüstung und vielen mehr den Besucherinnen und Besuchern auf den Pisten rund um das Thema „Skifahren & Rodeln“ aufklären.