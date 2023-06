Im Sommer kostenlos ins Museum mit dem “abo+”

Bozen – Auch in diesem Sommer bieten über 40 museale Einrichtungen in Südtirol jungen Menschen bis 27 Jahre, die den Südtirol Pass “abo+” vorweisen, freien Eintritt.

“Summer feat. Museum” ist das Motto des Museumssommers 2023. Die Initiative richtet sich an junge Menschen und lädt dazu ein, während der Ferienzeit, vom 17. Juni bis zum 4. September, Museen kennenzulernen und als Ausflugsziel auszuwählen. Auch in diesem Jahr können Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Studierende und Lehrlinge, die im Besitz eines gültigen “Südtirol Pass abo+” sind, mehr als 40 Museen und Ausstellungsorte in Südtirol bei freiem Eintritt besuchen. Die Aktion wird vom Landesamt für Museen und museale Forschung mit Unterstützung der Landesabteilung Mobilität und der Südtiroler Transportstrukturen AG (Sta) koordiniert.

“Museen sind wichtige Lernorte, sie ermöglichen die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Gegenwart und vermitteln aktuelle Werte wie Umweltschutz, Respekt vor der Vielfalt und Inklusion”, unterstreicht Landeshauptmann und Museumslandesrat Arno Kompatscher. “Mit diesem attraktiven Angebot wollen wir die Vielfalt und Lebendigkeit der Südtiroler Museumslandschaft bekannt machen und junge Menschen für die Museen gewinnen.”

In diesem Sommer laden viele Museumswelten zum Entdecken ein: Von der mittelalterlichen Atmosphäre auf Schloss Tirol und Schloss Runkelstein über die Kreativität der zeitgenössischen Kunst in Kunst Meran und dem Museion bis hin zu den Freilichtbereichen des Volkskundemuseums in Dietenheim, im Landesmuseum für Jagd und Fischerei auf Schloss Wolfsthurn in Mareit oder im Museum Passeier. Exkursionen in die Unterwelt bieten die Bergwerke von Ridnaun und Prettau an. Zu einem Besuch laden auch die prächtigen Sakralbauten der Köster Neustift und Marienberg oder das gigantische Labyrinth der Festung Franzensfeste ein. Wer sich mit der Geschichte der Täler und Dörfer befassen möchte, wird im Museum Gherdeina, im Museum Hoamet Tramin oder im Dorfmuseum Gufidaun fündig, während das Museum Mansio Sebatum in Sankt Lorenzen Einblicke in die römische Besiedlung vor fast 2000 Jahren ermöglicht. Das Archäologiemuseum in Bozen mit Ötzi und das Naturmuseum Südtirol sind ebenso mit dem “Südtirol Pass abo+” kostenlos zugänglich. Auch das Feuerwehrhelmmuseum in Gais, das Pharmaziemuseum in Brixen oder das Südtiroler Obstbaumuseum in Lana sind einen Besuch wert.

Die vollständige Liste aller teilnehmenden Museen und Ausstellungsorte sowie weitere Informationen gibt es online unter www.provinz.bz.it/museen.