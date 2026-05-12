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Jedes Gespräch dauert nur wenige Minuten

Interkulturelles Speed-Date im Caritas-Garten in Meran

Dienstag, 12. Mai 2026 | 12:09 Uhr
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Caritas
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Von: mk

Meran – Im Rahmen des Interkulturellen Festivals 2026, das auch heuer von der Gemeinde Meran unterstützt wird, beteiligt sich Moca, die Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten der Caritas, erneut mit der „urania meran“ mit einer gemeinsamen Initiative. Geplant ist ein Interkulturelles Speed-Date, das den Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft fördern und Begegnungen auf Augenhöhe ermöglichen soll.

Unter dem Motto des Miteinanders sind interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, am Freitag, 15. Mai, von 17.00 bis 19.00 Uhr im Caritas-Garten des Hauses Maria Theresia in der Verdistraße 14 in Meran miteinander ins Gespräch zu kommen. „Das Interkulturelle Speed-Date bietet eine besondere Gelegenheit, Menschen kennenzulernen, die mit dir deine Stadt teilen und leben“, erklären Irene Sanmartino, Leiterin von Moca, und Roberta Ciola, Koordinatorin des Intercultural Cafés der „urania meran“. „In kurzen Gesprächsrunden entsteht ein offener Raum, um Erfahrungen, Sichtweisen und Geschichten zu teilen und neue Perspektiven zu entdecken.“

Wie bei einem klassischen Speed-Dating dauert jedes Gespräch nur wenige Minuten. Ziel ist es nicht, einander vollständig kennenzulernen, sondern erste Kontakte zu knüpfen und den interkulturellen Dialog anzuregen. Thematische Impulse unterstützen den Austausch und erleichtern den Einstieg in die Gespräche. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, gefragt sind lediglich Offenheit, Neugier und die Bereitschaft zuzuhören. Das Treffen wird mit einem kurzen Puppentheater von Cecilia Muñoz, der Koordinatorin von Maternando der Urania Meran, eröffnet.

Die Teilnahme richtet sich an alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Eine Anmeldung ist erbeten und ist über die Website der „urania meran“ möglich unter: https://urania-meran.it/it/corsi/cultura-e-societa/kurs/Intercultural-Caf-Ti-racconto-mi-racconti/2670C05151.

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