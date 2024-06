Internationaler Literaturpreis Merano Europa verliehen

Von: mk

Meran – Am Donnerstag fand im Pavillon des Fleurs in Meran die Schlussabstimmung statt, gefolgt von der Ehrung der Gewinner der 15. Ausgabe des Internationalen Literaturpreises Merano Europa.

Am gestrigen Abend ging der vom Kulturverein Passirio Club organisierte Internationale Literaturpreis Merano Europa, an dem Autorinnen und Autoren aus ganz Europa teilgenommen haben, in die Endphase.

Neben den Autoren und Autorinnen waren auch der Regionalassessor für Initiativen zur Förderung der europäischen Integration Angelo Gennaccaro, der Landeshauptmannstellvertreter italienischer Sprachgruppe Marco Galateo, die Gemeindereferentin für Kultur in deutscher Sprache und Vizebürgermeisterin Katharina Zeller, der für die Stadtbibliothek zuständige Gemeindereferent Stefan Frötscher und Bürgermeister Dario Dal Medico anwesend. Letzterer hat sich nach den Grußworten der Vertreterinnen und Vertreter der institutionellen Behörden mit den folgenden Worten bedankt: „Ich möchte mich vor allem beim Kulturverein Passirio Club für die Organisation dieser traditionsreichen literarischen Veranstaltung, die Meraner Stadtverwaltung seit jeher unterstützt, bedanken. Dieser Preis ist nicht nur ein Fest der Literatur, sondern auch ein Symbol für die Zweisprachigkeit und Interkulturalität, die Meran auszeichnen. Unsere Stadt ist als Schnittpunkt der italienischen und deutschen Kultur der ideale Ort für einen so einzigartigen Literaturwettbewerb.“

Die Leserjury – bestehend aus 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Sektion, die von der Stadtbibliothek Meran empfohlen wurden – hat ihre Stimmen mit Hilfe eines Stimmzettels in einer Wahlurne abgeben. Für die italienische Sektion ging der Preis an Cristina Battocletti mit dem Werk “Epigenetica” – La Nave di Teseo. Die Preisverleihung wurde von Valentina Berego, Mitgründerin des digitalen Kanals „scrittori a domicilio“, durchgeführt. Für die deutsche Sektion ging der Preis an Sepp Mall mit dem Werk “Ein Hund kam in die Küche” – Leykam. Der Preis wurde von RAI-Journalistin Gudrun Esser überreicht.

Ein weiterer wichtiger Moment des Abends war die Verkündigung der Gewinnerin der Sektion Übersetzung von Poesie aus dem Italienischen ins Deutsche: Christine Wunnicke, dem die Rede von Stefano Zangrando, dem Koordinator der technischen Jury dieser speziellen Sektion des Preises, vorausging.