Italienisch-Olympiade: Nathan Migliorati und Alex Beato siegen

Brixen – Insgesamt 68 Finalistinnen und Finalisten aus 30 deutsch- und ladinischsprachigen Ober- und Berufsschulen haben in dieser Woche das Landesfinale der Italienisch-Olympiade bestritten. Der Wettbewerb fand heuer bereits zum achten Mal statt. Die Siegerehrung ging im italienischen Schulzentrum (Liceo “Dante Alighieri” und ITE “Falcone e Borsellino”) in Brixen über die Bühne. Prämiert wurden die drei Gesamtsieger der Kategorie Junior und Senior gemeinsam mit den weiteren Gewinnerinnen und Gewinnern. An der Feier nahmen neben den Teilnehmenden, Lehrpersonen und Eltern auch die Landeskoordinatorinnen der Initiative, Cristina Corbetta und Paola Rizzi, teil.

Gesamtstaatliches Finale am 28. April

Gewinner sind Nathan Migliorati vom Sprachen- und Realgymnasium Bruneck “Nikolaus Cusanus”, der sich in der Kategorie Junior (Biennium) vor Valentina Di Egidio und Samuel Rapetta vom Sozialwissenschaftlichen, Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran behauptete, und Alex Beato vom Klassischen-, Sprachen- und Kunstgymnasium “Walther von der Vogelweide” Bozen, der sich in der Kategorie Senior (zweites Biennium und fünftes Jahr) vor Lorenz Pellegrin vom Realgymnasium und Fachoberschule für Bauwesen Bozen und Marc Castlunger vom Oberschulzentrum Stern in Abtei durchsetzte. Die beiden Gesamtgewinner der Kategorien Junior und Senior, Nathan Migliorati und Alex Beato, werden am 28. April am gesamtstaatlichen Finale teilnehmen, das auch in diesem Jahr online stattfinden wird.

“Alle Olimpiadi con Dante”: Auszeichnung für Gymnasium Bruneck

Ebenfalls prämiert wurden die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs “Alle Olimpiadi con Dante”, der im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft “Dante-Aligheri” organisiert wurde. Die Jurymitglieder der Dante-Alighieri-Gesellschaft, Paola Mazzini und Giulio Clamer, überreichen die Preise. Als erfolgreichste Schule des Bewerbs wurde aufgrund ihrer Punktezahl und der Anzahl an Wettbewerbsteilnehmenden das Sprachen- und Realgymnasium “Nikolaus Cusanus” in Bruneck geehrt. Ausgezeichnet wurden zudem zwei Gesamtsieger und weitere 20 Schülerinnen und Schüler. An der Feier nahmen die Inspektorin für die Zweite Sprache, Sarah Viola, der frühere Inspektor für die Zweite Sprache, Marco Mariani, der frühere Direktor der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation “Julius und Gilbert Durst”, Markus Liensberger, Lois Kastlunger von der Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen, Alberto Del Mela, Direktor der “Scuola Toscana”, Roberto Armadio vom “Loescher”-Verlag, der mit dem Verlag “Edilingua” die Olympiade unterstützt und die Bücher für alle Finalteilnehmenden bereitstellt, und Grazia Negro für das italienische Schulzentrum Brixen teil.