Josefitag: Seit 250 Jahre Schutzpatron des Landes Tirol

Bozen/Eppan – Auch heuer ist der Josefitag wieder kein Feiertag. Darüber ist Roland Lang, Obmann im Südtiroler Heimatbund (SHB) unzufrieden.

„Es ist bald lächerlich, dass Jahr für Jahr vergeht und diesbezüglich hier nie etwas konkret passiert! Immer wird jedes Jahr von Politik und Kirche versprochen, dass dieser langjährige Wunsch bald umgesetzt wird. Unser Landespatron hätte es sich mehr als verdient! Man sei auf lokaler, als auch auf nationaler Ebene sehr intensiv dran, heißt es immer von allen Seiten. Bisher waren es leider immer nur leere Lippenbekenntnisse“, so Lang.

Der SHB hat aus Anlass des Jubiläums 250 Jahre Ernennung des Hl. Josef zum Patron und Schutzherrn des Landes Tirol (Kaiserliches Dekret von Maria Theresias im Jahre 1772) im Wohn- und Pflegeheim St. Pauls einen Besuch abgestattet. Dabei wurden, einer alten Tradition folgend, die nach dem Landespatron genannten St. Josef-Küchlein bereits am Vortag an die überraschten Heiminsassen und dem Pflegepersonal verteilt.

„Es ist dies ein kleines Zeichen an diese Menschen, die alle noch den Josefitag als Feiertag kannten, aber auch an die Öffentlichkeit, dass wir uns weiterhin für diesen Feiertag einsetzen werden“, so Reinhild Campidell-Thaler, Meinrad Berger und Roland Lang. Sie hatten die Aktion „St. Josef Küchlein“ im Namen des SHB ausgeführt. Ein Dank gebührt der Leitung des Seniorenheims St. Pauls für die Genehmigung und die freundliche Aufnahme.

„Der Josefitag am 19. März ist ein echter Feiertag und gehört zu den zehn gebotenen Feiertagen der Kirche, er ist unser Landespatron und gehört damit zu unserer Identität. So wie die Tiroler Fahne, die viele von uns an seinem Ehrentag aufhängen“, so der SHB.

Die Südtiroler Landesregierung und der Landtag seien aufgefordert, alles zu tun, um den Josefitag endlich wieder nach 45 Jahren als Feiertag einzuführen. „Der Krieg im Osten Europas zeigt, wie schnell sich die Lage ändern kann und Schutz notwendig ist. Es ist endlich Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen“, so SHB-Obmann Roland Lang zum diesjährigen Josefi-Festtag.