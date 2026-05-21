Junge Menschen beschäftigen sich mit Rechtsstaatlichkeit

Von: mk

Bozen – Über 140 Südtiroler Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen haben der Veranstaltung zur Förderung der Kultur der Rechtsstaatlichkeit in der Aula des Instituts Rainerum in Bozen teilgenommen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Journalistin Floriana Gavazzi. “Jugendliche brauchen Raum gehört zu werden, nachzudenken und sich auszudrücken. Es ist unsere Aufgabe, Wege, welche die Kultur des Respekts und des Dialogs fördern, zu unterstützen”, sagte Bildungslandesrat Marco Galateo. Auch der Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta betonte, wie wichtig es sei, die Jugendlichen persönlich einzubeziehen.

Im Laufe des Vormittags wurden 13 Projekte vorgestellt, welche die Schülerinnen und Schüler zum Thema Rechtsstaatlichkeit realisiert hatten. Die verschiedenen Klassen präsentierten Videos, Zeichnungen, Präsentationen, Podcasts und Vorschlägen für Gesetzestexte. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Preisverleihung – zu den Gewinnern zählten die Klassen 3C und 3D des Schulsprengels Leifers für die Grundschule, die Klasse 1A des Schulsprengels BZ Europa 1 “Anne Frank” aus Bozen für die Mittelschulen und Klasse 4A des Oberschulzentrums “Claudia De Medici” aus Bozen für die Oberschulen, die mit einer Schülerdelegation am Projekt “Campi della Legalità” des ARCI Bozen teilnehmen kann.

Eine Diskussionsrunde mit der Rechtsanwältin Eleonora Maines, der Psychologin Francesca Schir und der Richterin Giulia Rossi stand am Ende der Veranstalung. Sechs Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen stellten Fragen und erhielten anregende Antworten, die für alle Altersgruppen zugänglich waren.