Meran – Nach der sommerlichen Mixing in the Jungle-Serie zu Thema DJ – und Musikkultur startet der Jungle Music Incubator im September mit neuen Kursen, in denen es um Musikproduktion und Songwriting geht.

Den Anfang macht Ivan Shopov aus Bulgarien mit einem Ableton Music Production-Kurs. Ivan ist ein international bekannter Künstler, Musiker, Composer und Producer, der an der Kunstakademie in Sofia analoges und digitales Sounddesign unterrichtet.

Einen Kurs zur Entwicklung der eigenen Künstlerpersönlichkeit und Songwriting bietet Fabian Heidegger an, aus dessen ersten Kurs im Frühsommer bereits eine erfolgreiche Kollaboration entstanden ist. Fabian ist Ex Olympia-Windsurfer und seit Jahren in der Musikszene als Singer und Songwriter bekannt.

Ivan Moser aka Tears of Fury ist einer der erfolgreichsten Hardcore DJs und Produzenten in Südtirol. Mit über zehn Jahren Erfahrung als DJ und Producer wird er den Kurs für Harddance Music Production leiten.

Weitere Kurse folgen im Herbst/Winter, wie DJ-Kurse, auch speziell für Frauen und Mädchen, Trap und Techno Music Production-Kurse und Songwriting für Rap & Hip Hop.

Für Jugendzentren gibt es die Möglichkeit Kurse auch direkt vor Ort zu buchen und durchzuführen.

Alle Kurse sind kostenlos, Anmeldung und weitere Infos unter incubator@jungle-meran.org