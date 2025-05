“Känguru der Mathematik”: Feierstunde für die Bestplatzierten

Prämierung der Bestplatzierten am 21. Mai in Bozen

Von: mk

Bozen – 103 Schülerinnen und Schüler aus 40 Schuldirektionen in Südtirol haben am 21. Mai im Kolpinghaus in Bozen eine Auszeichnung für ihre Leistung beim Wettbewerb “Känguru der Mathematik” auf Landesebene erhalten. In den sechs Kategorien Felix (1. und 2. Grundschulklasse), Ecolier (3. und 4. Grundschulklasse), Benjamin (5. Grundschulklasse und 1. Klasse Mittelschule), Kadett (2. und 3. Mittelschulklasse), Junior (1. und 2. Oberschulklasse) und Student (3. bis zur 5. Oberschulklasse) wurden auf Landesebene die jeweils fünf besten Ergebnisse prämiert.

Dafür wurden ihnen vom Direktor der Pädagogischen Abteilung in der Deutschen Bildungsdirektion Martin Holzner eine Urkunde und ein Buchpreis überreicht. “Dass der Känguru-Wettbewerb in Südtirol zu einem Fixpunkt geworden ist, verdanken wir dem Engagement der Lehrpersonen und den Schulen. Die Organisation ist eine beachtliche Gemeinschaftsleistung”, unterstrich Abteilungsdirektor Holzner.

Bildungslandesrat Philipp Achammer und Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner bedankten sich bei allen Beteiligten für die herausragenden Leistungen. “Ihr zeigt, dass das Lösen von Problemen nicht etwas ist, vor dem man sich scheuen muss, sondern etwas, das auch erfolgreich gelingen und zudem noch Spaß machen kann”, unterstrich Landesschuldirektorin Falkensteiner.

Die musikalische Gestaltung der Veranstaltung hatte das Trompeten-Ensemble der Musikschule Bozen unter der Leitung von Fabian Taschler und Manuel Tumler übernommen.

Der Wettbewerb “Känguru der Mathematik”

Am 20. März nahmen weltweit über fünf Millionen Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb “Känguru der Mathematik” teil. In Südtirol stellten sich fast 10.000 Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse der Grundschule bis zur 5. Klasse der Oberschule den Multiple-Choice-Aufgaben. Der Wettbewerb wird seit 1995 jährlich weltweit am dritten Donnerstag im März ausgetragen. Mittlerweile ist er der teilnehmerstärkste Schüler-Wettbewerb weltweit und ein fester Bestandteil des Schuljahres an vielen Schulen Südtirols.

Die Deutsche Bildungsdirektion kooperiert seit dem Schuljahr 2005/2006 mit den Veranstaltern des “Känguru der Mathematik Wettbewerbs” in Österreich. Weitere Informationen zum Wettbewerb sind auf www.kaenguru.at und deutsche-bildung.provinz.bz.it/de/begabungsfoerderung verfügbar.

Die Ergebnisse des diesjährigen Wettbewerbs wurden am 14. April auf der Seite www.kaenguru.at/ergebnisse veröffentlicht.