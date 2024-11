Kaiserhof Meran: Besonderes Geschenk für Schulbibliothek

Von: ka

Meran – Die Schulgemeinschaft der LHF Kaiserhof hat sich am vergangenen Freitag, 29. November, ein besonderes Geschenk gemacht und in der Schulbibliothek ein Fest gefeiert. Dabei wurde das neue Logo feierlich präsentiert. Der Anlass dazu war das bestandene Qualitätsaudit, das der Kaiserhof als erste Berufsschule in Südtirol absolviert hat. Die Schülerin Lilly Dal Bosco und der Schüler Osvaldo Gomez aus der Klasse 5C haben neues Logo kreiert und bei einer schulinternen Abstimmung die meisten Stimmen erhalten.

Wie von der Schülerin Dal Bosco während der Feier erklärt, wird durch das eingesetzte Kaiserhofblau die Verbindung zur Schule dargestellt. Die runde Vernetzung hingegen steht für den globalen Austausch und die Digitalisierung. Des Weiteren sind am Logo ein Buch und die Gemeinschaft zu erkennen. Diese symbolisieren den Zugang zu Wissen und Bildung und stellen die Bibliothek als Ort der Begegnung und der Kultur dar.

Zum Anlass gab es auch eine Buchausstellung des Autors, Journalisten und Künstlers Claudio Calabrese, der am Kaiserhof unterrichtet und aktiv die Bibliotheksarbeit unterstützt.

Natürlich war auch für Häppchen und Getränke bestens von der Heimküche gesorgt worden.

Die ganze Schulgemeinschaft war herzlich eingeladen, es wurde geplaudert, genascht und angestoßen. Ein großer Dank für die Unterstützung gilt besonders Direktor Hartig Gerstgrasser sowie den Lehrpersonen Norma Niederfriniger und Barbara Laimer, welche die Schüler:innen bei der Ausarbeitung der Logos unterstützt haben.