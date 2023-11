Katholische Jungschar Südtirols startet ins neue Arbeitsjahr

Bozen – Mit dem Motto „Abenteuer Kirche“ startet die Katholische Jungschar Südtirols in das Arbeitsjahr 2023/2024. Auftakt des neuen Jungschar- und Minijahres sind die traditionellen Dekanatsbesuche, die im Oktober stattfanden. Auch die Gruppen vor Ort starten im Herbst mit ihrem Programm.

Über 300 Ortsgruppen sind Teil der Katholischen Jungschar Südtirols, die meisten davon starten jährlich im Oktober mit ihrem Programm. In den vergangenen Wochen fanden zahlreiche Startaktionen im ganzen Land statt. „Ich freue mich sehr, dass die Gruppen wieder mit Begeisterung mit ihren Aktionen loslegen. Viele Ortsgruppen organisierten im Oktober Vorstellungen in Schulen, Eltern-Info-Abende und teilten die Kinder und Gruppenleiter in die Gruppen ein. Auch die ersten Treffen und Gruppenstunden fanden bereits statt, aber auch größere Aktionen wie zum Beispiel die Olympiade für Ministrantinnen und Ministranten in Meran, eine Lichterwanderung im Unterland und ein Mini-Fest in Terlan“, so Matthias Komar, zweiter Vorsitzender der Jungschar.

Ortsverantwortlichen-Treffen und Dekanatsbesuche: Austausch und Unterstützung

Zur Unterstützung der Ortsverantwortlichen wurden im September zwei Treffen angeboten, eines für jene, die das Amt neu überhaben und eines für alle. Bei diesen Treffen ging es vor allem um die Aufgaben der Ortsverantwortlichen, um das Klären von Fragen und um den Austausch. Im Oktober fanden die traditionellen Dekanatsbesuche statt. Insgesamt 14-mal besuchten die Vorsitzenden, die Mitglieder der Diözesanleitung und die Mitarbeitenden der Jungschar im Oktober die Jungschar- und Minigruppen in ganz Südtirol. Schwerpunkte der Besuche waren das Jahresthema „Abenteuer Kirche“, das Jahresprogramm sowie der Austausch. „Die Dekanatsbesuche finden jedes Jahr statt. Bei diesen Treffen können wir den Kontakt zu den Gruppenleiter:innen festigen, sie besser kennenlernen und Informationen weitergeben. Wir lernen durch den Austausch die Tätigkeiten der Gruppen vor Ort besser kennen und können sie so gezielter unterstützen“, so Komar.

Kurs- und Jahresprogramm der Jungschar

Bei den Dekanatsbesuchen wurde außerdem das Kurs- und Jahresprogramm vorgestellt. Auch in diesem Arbeitsjahr bietet die Jungschar ein vielfältiges Weiterbildungsangebot an. „Die Weiterbildung unserer Ehrenamtlichen ist uns sehr wichtig. Sie haben eine große Verantwortung und übernehmen wichtige Aufgaben wie die Programmgestaltung, Organisation von Aktionen, Betreuung der Kinder und vieles mehr. In unseren Kursen werden Themen wie zum Beispiel die Rolle als Leitungsperson, pädagogische Inhalte, die Vermittlung von religiösen Themen und Spielpädagogik behandelt“, erzählt Komar. Neben den Kursen stehen in diesem Arbeitsjahr auch wieder verschiedene Aktionen und Veranstaltungen an. So findet nach Weihnachten wieder die Aktion Sternsingen statt, im Februar die Miniwallfahrt nach Rom, im April zwei große Aktionen zum Jahresthema „Abenteuer Kirche“, im Mai das Dankesfest für Gruppenleiter:innen und im Juni der Mini-Open-Air-Gottesdienst.