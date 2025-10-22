Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Katze, Drache und Einhorn führen durch die Bilderburg
Kids Audioguide Runkelstein

Katze, Drache und Einhorn führen durch die Bilderburg

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 14:26 Uhr
KID\'S GUIDE RUNKELSTEIN.RONCOLO
Schloss Runkelstein
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Stiftung Bozner Schlösser hat in Zusammenarbeit mit der Plattform Hearonymus eine kindgerechte Audioführung realisiert. Mit Hilfe einer App für das Smartphone werden Kinder und ihre Eltern an die Themen der Bilderburg herangeführt und erleben den einzigartigen Schatz von Wandmalereien neuartig und auf spielerische Weise.

Wie von einem Hörspiel begleitet, erfahren Kinder die Geschichte von Schloss Runkelstein, lernen die Familie Vintler, König Artus, Riesen oder Ungeheuer kennen. Katze, Drache und Einhorn erklären dabei das Alltagsleben in den Burgen, die Mode und das Turnier. Aber auch die mittelalterlichen Legenden, Kuriositäten und nicht zuletzt die besondere Beziehung, welche Runkelstein zur Bozner Stadtgeschichte hat.

Die Audioführung für Kinder steht als Download auf der Plattform Hearonymus kostenlos und in drei Sprachen zur Verfügung.

Die Stiftung Bozner Schlösser dankt der Stadtgemeinde Bozen und der Stiftung Südtiroler Sparkasse für die Unterstützung.

Mehr fantastische Geschichten gibt es nächsten Samstag um 16.00 für Kinder und Familien auf Schloss Runkelstein zu hören: Geschichten über Tiere und Fabelwesen mit Margret Bergmann und Marina Mascher.

Bezirk: Bozen

