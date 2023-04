Kindergarten: Lehrende aus Island auf Studienreise in Südtirol

Bozen – Die isländischen Kindergartenverantwortlichen sind sehr am Südtiroler Modell interessiert. Derzeit hält sich bereits die dritte Delegation aus Island im Laufe eines Jahres in Südtirol auf Studienreise auf. “Es ist ein Zeichen dafür, dass das Organisationsmodell der Südtiroler Kindergärten auch außerhalb unserer Grenzen sehr geschätzt wird”, betont der italienische Bildungslandesrat Giuliano Vettorato: “Das ist vor allem ein Verdienst aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindergärten.”

Besuch in drei Einrichtungen in Bozen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des “Leikskólinn Sjonarholl” in Höfn, einer kleinen Hafenstadt im Südosten Islands, besuchte den Kindergarten “Cittá dei bambini” in Bozen, dessen zahlreiche pädagogischen Angebote im Freien zu einem interessanten Vergleich der jeweiligen Erziehungsmethoden und der im Alltag mit den Kindern durchgeführten pädagogischen Aktivitäten anregten.

Tags darauf besuchten die Erzieherinnen und Erzieher von “Leikskólinn Ugluklettur” in Borgarnes, einer Stadt, etwa eine Stunde von der Hauptstadt Reykjavík entfernt, die Kindergärten “Casanova” und “Girasole”, wobei sie besonders von der Größe der Räume überrascht waren und die mehrsprachigen Angebote in den Kindergärten sehr schätzten. “Dieses große Interesse ist für die Landesdirektion der italienischsprachigen Kindergärten eine Bestätigung für die Qualität der Angebote in den Einrichtungen in unserem Land und eine Anerkennung für die Arbeit, die das pädagogische Personal im Laufe der Jahre geleistet hat”, erklärt Landesdirektorin Manuela Pierotti.