Kinderrechte hautnah erlebt: Erfolgreicher Abschluss der Aktionen

Von: mk

Bozen – Am 20. November – dem Internationalen Tag der Kinderrechte – starteten die Katholische Jungschar Südtirol, die OEW – Organisation für Eine solidarische Welt, die Südtiroler Weltläden und die Akademie Meran eine ganze Reihe spannender Aktionen, die nun mit einem erfolgreichen Höhepunkt am vergangenen Samstag ihren Abschluss fanden.

Das Thema Kinderrechte stand dabei im Mittelpunkt – und wurde auf unterhaltsame und packende Weise vermittelt: Theaterpädagogin Ruth Kofler brachte fast 600 Kinder mit einem interaktiven Theaterstück der Katholischen Jungschar Südtirol zum Staunen. Im Mitmach-Theater tauchten die Kinder nicht nur in die Geschichte der kleinen Ronja ein, sondern erlebten aktiv, was es bedeutet, für die eigenen Rechte einzustehen. Die Themen Nachhaltigkeit, Fairer Handel, Kinderschutz und Gesundheit standen dabei im Fokus. „Ronja entdeckte mit den Kindern auch verschiedene Gefühle. Gemeinsam übten sie eigene Grenzen klar zu benennen. Jedes Kind hat das Recht, sich sicher und unterstützt zu fühlen“, so Lena Wenger, dritte Vorsitzende der Katholischen Jungschar.

Mit der Bibliotheks-Rallye der OEW, die immer noch online auf www.oewplus.org und in verschiedenen Bibliotheken Südtirols verfügbar ist, ging das Thema Kinderrechte weiter: In zehn interaktiven Stationen lernten Kinder nicht nur ihre Bibliothek besser kennen, sondern entdeckten auch ihre Rechte auf Bildung, Spiel und Freizeit. „Es ist fantastisch zu sehen, wie engagierte Eltern und Lehrpersonen diese Rallye in den Unterricht integrieren oder in der Freizeit nutzen“, sagt Adrian Luncke, Leiter des Fachbereichs „Vielfalt und Miteinander“ bei der OEW. „Die Rallye-Bögen wurden auch in einer italienischen Schule für den Deutschunterricht genutzt – eine tolle Bestätigung für das Konzept!“

„Fairer Handel schützt Kinderrechte. In unserem Rätselheft erkunden Kinder auf unterhaltsame Weise die zentralen Kinderrechte sowie die Prinzipien des Fairen Handels. Das Konsumverhalten hat globale Auswirkungen, die auch das Leben von Kindern beeinflussen. Wenn die Einkommen der Eltern ausreichend sind, haben Kinder die Möglichkeit, Zugang zu Bildung zu erhalten und der Armut zu entfliehen.“, betont Brigitte Gritsch vom Netzwerk der Südtiroler Weltläden. Mit dieser starken Botschaft wurde auch das Rätselheft, das weiterhin in den Weltläden erhältlich ist, ein Teil der Aktion.

Im Rahmen der Aktionsreihe fand auch eine Konferenz für Erwachsene statt, die am 22. November im Schulzentrum in der Karl-Wolf-Straße von der Akademie Meran veranstaltet wurde.

„Zuhören und den Kindern Raum geben, Entscheidungen zu treffen!“ – Mit dieser klaren Forderung beenden viele junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Aktionen. Zwar haben diese einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das Bewusstsein für Kinderrechte zu schärfen, doch der Weg zur vollständigen Umsetzung bleibt auch in Südtirol noch lang. Es ist noch viel zu tun – und jeder Einzelne kann mithelfen, die Rechte der Kinder auch im Alltag weiter zu stärken!