Kiwanis Club Bozen schenkt eine Zukunft mit Perspektiven

Von: mk

Bozen – Seit 2010 verbindet die Mitglieder des Kiwanis Club Bozen und den „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ (BNF) das Projekt „Zukunft schenken“.

Im Rahmen dieses Projektes werden Studien- und Ausbildungsbeihilfen an Kinder und Jugendliche in Südtirol gewährt, deren Familien sich in schwierigen Lebenssituationen befinden.

10.000 Euro an BNF übergeben

Die jährliche Kiwanis-Weihnachtsfeier ist ein besonderer Moment für alle Mitglieder: Nach einer besinnlichen, musikalischen Andacht und bei einem gemeinsamen Abendessen wird auf das Jahr, die schönsten Momente und die vielfältigen Aktivitäten des Clubs zurückgeblickt. Ein Höhepunkt war auch bei der diesjährigen Feier, die symbolische Scheckübergabe an den „Bäuerlichen Notstandsfonds“. Mirko Eller, der amtierende Präsident des Kiwanis Clubs, unterstrich dabei: „Die seit mehr als einem Jahrzehnt andauernde sehr gute Zusammenarbeit mit dem BNF ist für den Kiwanis Club Bozen zugleich Ansporn und Garant. Ansporn, auch in Zukunft mit viel Engagement Geldmittel für das Projekt „Zukunft schenken“ zu sammeln und Garant dafür, dass diese Geldmittel ohne Umwege dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Die Förderung von jungen, motivierten Menschen in finanziellen Notlagen für ihre schulische oder berufliche Ausbildung ist uns ein Herzensanliegen. Was wir heute geben, bekommt unsere ganze Gesellschaft reichlich zurück.“

BNF-Obmann Sepp Dariz, der den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro entgegennehmen durfte, freute sich über die neuerliche Projekt-Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen: „Mit dieser großzügigen Spende hat der Club seit Beginn der Zusammenarbeit, bemerkenswerte 277.120 Euro an Mitteln bereitgestellt, mit denen wir fast 80 Kinder und Jugendliche unterstützen und fördern konnten. Dies ist ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe – eure Bereitschaft zu helfen, verdient Respekt und Anerkennung.“

Kiwanis ist eine weltweite Serviceorganisation, die sich aktiv für das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft einsetzt. In Südtirol gibt es sieben eigenständige Clubs, einer davon ist der Kiwanis Club Bozen.