“Klausen klingt” – interdisziplinäres Musikerlebnis geht in dritte Runde

Von: mk

Klausen – An drei Tagen im August dürfen 18 Musiker und Musikerinnen die Stadt Klausen zu einem wahrhaften Künstler-Städtchen machen. Der Fokus liegt auf Alter Musik, eingebettet in ein vielseitiges Kulturprogramm, das einen Dreiklang zwischen Musik, Literatur und Tanz schafft.

“Wohin” nennt sich das Motto der diesjährigen Ausgabe des Musikfestivals „Klausen klingt”. „Die Besucherinnen und Besucher dürfen durch das vielfältige Programm ein Kulturerlebnis der besonderen Art genießen und der Frage nach dem, Wohin’ begegnen”, so Jasmin Vorhauser, Intendantin des Festivals.

Am Donnerstag, den 21. August findet um 19.30 Uhr als Eröffnungsveranstaltung die Lesung „Mein Brenner” von Miriam Unterthiner im Walthersaal Klausen statt. In “Mein Brenner” wird der Frage nachgegangen, wer Teil unserer Gesellschaft ist und wer nicht, wer inkludiert wird und wer ausgestoßen wird. Der Text versucht all jene, die ansonsten nicht zu Wort kommen, zur Sprache kommen zu lassen.

Miriam Unterthiner, geboren 1994, lebt als Autorin in Wien und Latzfons. Sie studierte Philosophie, Germanistik sowie Sprachkunst in Innsbruck und Wien. Ihre Theatertexte beschäftigen sich u.a. mit der Geschichte Südtirols.

Am Freitag, 22. August um 18:30 Uhr folgt das Wanderkonzert am Kloster Säben. „Es ist eine spannende Arbeit, sich eine Geschichte zu überlegen, alle Gegebenheiten zu berücksichtigen und sie dann mit den Musikerinnen und Musikern vor Ort in Szene zu setzen. Dies erfordert sehr viel Engagement, Offenheit und Vertrauen seitens der Musikerinnen und Musiker. Ich bin sehr dankbar, immer so ein tolles Team zu finden”, so Jasmin Vorhauser.

Die österreichische Performerin Stefanie Sommer wird das Publikum mit ihren Bewegungen und ihrem wunderbaren Ausdruck mitreisen.

Der italienische Tenor Angelo Testori und die österreichische Sopranistin Katharina Adamcyk nehmen die Zuhörer mit ihren Stimmen mit auf eine emotionale Reise und kommen der Antwort auf das “Wohin” immer näher.

Am Samstag, 23. August, spielt das Cardinal Points Ensemble um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Klausen. Das junge Ensemble betrachtet in seinem Programm “Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt” zwei scheinbar gegensätzliche Gefühlszustände, die sich doch in bestimmten Situationen zu berühren scheinen.

Das Abschlusskonzert des Festivals, ebenso am Samstag, 23. August um 20.15 Uhr gestaltet das “ensemble freymut”, welches sich in der Alte-Musik-Szene durch musikalische Brillanz und Innovationsgeist etabliert. In seinem Programm “The Future of the Past” wagt es den mutigen Schritt, historisch im 18. Jahrhundert verortete Kompositionen mit zeitgenössischer Musik zu verbinden.

„Es wird erneut ein unvergessliches musikalisches Ereignis für die Stadt. Die wunderschönen Räumlichkeiten, die uns Klausen bieten, rufen förmlich nach Musik”, so Vorhauser.

Dank der Sponsoren und der Tourismusgenossenschaft Klausen Barbian, Feldthurns und Villanders kann das Festival weitergeführt werden. Im Jahr 2025 wird das Festival “Klausen klingt” von der Stiftung Südtiroler Sparkasse in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Kulturinstitut unterstützt.

Jasmin Vorhauser, geboren 1995, lebt als Musikerin und Musikpädagogin in Südtirol und in Wien. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Wien, Graz und Salzburg. Mit ihrem Ensemble L’Aminta gewann sie den dritten Preis beim Berliner Bach Wettbewerb 2021 und konzertierte im Wiener Konzerthaus und bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Mit ihrem Vokalensemble Graces & Voices widmet sie sich gregorianischer und zeitgenössischer Vokalmusik und genießt eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland.