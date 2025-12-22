Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Kleine Elefanten mit großer Wirkung im Krankenhaus Brixen
Plüsch-Elefanten begeistern junge Patienten

Kleine Elefanten mit großer Wirkung im Krankenhaus Brixen

Montag, 22. Dezember 2025 | 16:55 Uhr
DSC_0647
Helmuth Pircher


Von: mk

Brixen – In der Vorweihnachtszeit darf sich die Abteilung Pädiatrie des Krankenhauses Brixen über eine besondere Aufmerksamkeit freuen: Die Brixen-Tourismus-Genossenschaft überreichte dem geschäftsführenden Primar der Abteilung, Dr. Michael Zöbl, kleine Plüsch-Elefanten für die jungen Patientinnen und Patienten – als liebevolles Zeichen der Zuwendung.

„Gerade in der Weihnachtszeit spürt man, wie wichtig kleine Gesten sind. Ein weicher Elefant mag unscheinbar wirken, doch für ein Kind im Krankenhaus kann er Trost, Nähe und ein Stück Geborgenheit bedeuten. Seit zehn Jahren erzählt unsere Licht- und Musikshow Geschichten von Hoffnung, Staunen und gemeinsamen Momenten, heute dürfen diese Werte ganz konkret werden. Wenn ein Kind lächelt, weil es sich für einen Augenblick weniger allein fühlt, dann hat sich all die Mühe mehr als gelohnt“, betont Petra Hinteregger Fink, Vizepräsidentin der Brixen-Tourismus-Genossenschaft.

Auch im Krankenhaus Brixen wird die Initiative sehr geschätzt. „Für unsere kleinen Patientinnen und Patienten sind es oft nicht die medizinischen Maßnahmen, sondern die menschlichen Gesten, die besonders in Erinnerung bleiben. Gerade in der Weihnachtszeit schenken solche Aufmerksamkeiten Zuversicht und Wärme“, erklärt die Sanitätskoordinatorin des Gesundheitsbezirkes Brixen, Dr.in Christina Troi.

Diese Initiative steht beispielhaft für die enge Verbundenheit zwischen lokalen Institutionen und dem Krankenhaus Brixen. Durch dieses Engagement wird ein wichtiger Beitrag zum Wohl der jungen Patienten sowie ihrer Familien geleistet. Das Krankenhaus Brixen bedankt sich herzlich bei der Brixen-Tourismus-Genossenschaft für die wertvolle Unterstützung und für das Zeichen der Verbundenheit.

