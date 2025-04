Kondolenzbuch für Papst Franziskus an Bischof Muser übergeben

Von: luk

Bozen – Regierungskommissär Vito Cusumano hat am gestrigen Dienstag Bischof Ivo Muser ein Kondolenzbuch überreicht, das im Anschluss an den Tod von Papst Franziskus im Regierungskommissariat in Bozen auflag. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten bis Samstag, 26. April – dem Tag der Trauerfeierlichkeiten in Rom – die Gelegenheit, ihre Anteilnahme schriftlich festzuhalten.

Das Kondolenzbuch lag während der von der italienischen Regierung angeordneten fünftägigen Staatstrauer an einem eigens eingerichteten Gedenkort im Herzogspalast in Bozen auf. „Das Kondolenzbuch hat es den Menschen in Südtirol ermöglicht, auf direkte Weise ihre persönliche Trauer über den Tod des Heiligen Vaters zum Ausdruck zu bringen“, sagte Regierungskommissär Cusumano bei der Übergabe im Pastoralzentrum.

Im Kondolenzbuch, das nun im Diözesanarchiv verwahrt wird, finden sich zahlreiche Einträge von „tief empfundener Anteilnahme, verfasst von Dutzenden Bürgerinnen und Bürgern – auch von Menschen, die nicht aus Südtirol stammen“, wie der Regierungskommissär betonte.

Bischof Muser bedankte sich für die Initiative und sprach Cusumano seine Anerkennung aus. Im gemeinsamen Gespräch würdigten beide auch die sorgfältige und würdige Organisation der Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus in Rom.