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Arien, Duette und Ensembleszenen

Konzert in Sterzing widmet sich dem Liebesdreieck

Samstag, 18. Juli 2026 | 16:41 Uhr
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Beppe Mora/Upad
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Von: mk

Sterzing – Im Vigil Raber Saal in Sterzing wurde das Konzert “Sie, Er und… der Andere – Die Liebesrivalitäten in der Oper” veeranstaltet. Die Initiative, organisiert vom Kulturverein L’Obiettivo in Zusammenarbeit mit UPAD – Centro Studi Andrea Palladio und dem Ausschuss für Erwachsenenbildung von Sterzing, wurde gefördert vom Vizebürgermeister der Gemeinde Sterzing, Fabio Cola, von der Region Trentino-Südtirol und Landtagspräsidenten Angelo Gennaccaro.

Das Konzert, das sich dem Thema Liebesdreieck widmete – einem der häufigsten und leidenschaftlichsten Motive des Melodrams – bot Arien, Duette und Ensembleszenen, die die Spannungen von Liebe, Eifersucht und Rivalität hervorhoben, welche die großen Komponisten inspirierten.

Das Publikum wurde auf diesem emotionalen Weg von den Interpretationen der Sopranistin Renata Campanella, des Tenors Danilo Formaggia und des Baritons Marzio Giossi geführt.

Die musikalische Leitung durch Maestro Stefano Giaroli unterstrich die Stücke sowohl technisch als auch im Ausdruck und ermöglichte den Zuhörern, die verschiedenen vorgetragenen lyrischen Szenen klar und mitreißend nachzuvollziehen.

Der Abend endete mit herzlichem Applaus und Anerkennung für die Qualität der Aufführungen und die Inszenierung im stimmungsvollen Rahmen des Vigil Raber Saals, dem ältesten Theater Tirols.

Das Publikum zeigte sich beeindruckt der Veranstaltung. Damit wird die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Institutionen und lokalen kulturellen Einrichtungen zur Bereicherung des kulturellen Angebot einmal mehr unterstrichen.

Bezirk: Wipptal

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