Kulturzentrum Trevi: Verleih-Service auf Vorbestellung

Bozen – Das italienische Kulturzentrum “Claudio Trevi”, das seit September den Namen “TreviLab” trägt, setzt seinen Bibliotheks-Service für die Bürgerinnen und Bürger auch unter Berücksichtigung der jüngsten Covid-Bestimmungen fort: Der Verleih von Medien ist weiterhin von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr möglich, allerdings nur mehr auf Vorbestellung. “Gemäß den geltenden Verordnungen müssen wir sicherstellen, dass die Dienstleistungen für die Bevölkerung unter Einhaltung der größtmöglichen Sicherheitsbestimmungen aufrecht erhalten werden”, unterstreicht der zuständige Landesrat für italienische Kultur, Giuliano Vettorato, der dem Personal des Kulturzentrums für seinen Einsatz in dieser besonderen Zeit dankt.

Ausleihe auf Vorbestellung, Rückgabe über die “book box”

Um die italienische Landesbibliothek “Claudia Augusta”, das Multisprachzentrum und die Mediathek zu nutzen, müssen die Bürgerinnen und Bürger ihre Medien 24 Stunden vor der Abholung telefonisch oder per Email bestellen. Erst wenn sie eine Bestätigung erhalten haben, können sie den Termin zur Abholung der Medien wahrnehmen. Medien können auch über den Katalog Explora reserviert werden. Von der Ausleihe bis zum 22. November ausgeschlossen sind Medien, die im externen Archiv der italienischen Landesbibliothek “Claudia Augusta” untergebracht sind, außer es liegt eine besondere Dringlichkeit vor.

Die Rückgabe von Medien kann rund um die Uhr in der “book box” vor dem Eingang der italienischen Landesbibliothek “Claudia Augusta” in der Marconi-Straße 2 in Bozen (Zugang mit Gesundheitskarte) erfolgen. Aus Sicherheitsgründen können in der Bibliothek keine Informationen erteilt und Medien ausgeliehen werden, ebenso bleiben der Lese-, Lern- und Beratungsbereich, die Toiletten und die anderen Räumlichkeiten des “TreviLab” geschlossen.

Die Sprachenmediathek in Meran bietet auch einen Verleih-Service auf Vorbestellung an, und zwar von Montag bis Donnerstag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr, am Freitag von 10 bis 12.30 Uhr.