KVW: „Emotionen Südtirol“ in Bildern

Bozen – Der zweite Fotowettbewerb der Jugend des Katholischen Verbandes der Werktätigen (KVW) zum Thema „Emotionen Südtirol“ hat einen Sieger: Luca Putzer gewinnt den ersten Platz mit seinem Foto „Liebe, Lebe, Südtirol“.

Die KVW Jugend hatte im Oktober und November 2020 einen offenen Fotowettbewerb für 14- bis 30-jährige Südtiroler zum Thema „Emotionen Südtirol“ ausgeschrieben. Dieser Fotowettbewerb gab jungen Menschen die Möglichkeit, sich erstens als Naturfotograf zu beweisen, sich gleichzeitig mit der Südtiroler Natur zu beschäftigen und zweitens seine erlebten Emotionen in einem Zitat neu zu verfassen. Luca Putzer gewinnt einen Gutschein für eine Halbpension auf der Santnerpasshütte für zwei Personen.

Die Bewertungskriterien der Fotos für die Jury lagen auf der Bildgestaltung, der Fototechnik und der Umsetzung des verlangten Mottos in der Bildbeschreibung, auf die Wirkung sowie auf das damit verbundene Zitat. Die Teilnehmer sollten ihr Bildmotiv so in einem Zitat beschreiben, dass klar wird, welche Emotionen das eingereichte Bild ausdrückt.

Die Jury, bestehend aus Michael Guggenberg (Hobbyfotograf), dem Team des Roten Rucksacks (Judith & Alex), dem geistlichen Assistenten im KVW Karl H. Brunner und dem Sportler Team (Katherina Kompatscher Oberrauch), prämierte Luca Putzer zum Sieger. Jennifer Amodio wurde Zweitplatzierte und Patrick Graf erhielt den dritten Preis. Den vierten Platz erreichte Jonas Graf, den fünften Preis erzielte Benjamin Salzburger, sechster wurde Lena Höller und siebte Maria Kröss.

Die Gewinner erhalten Gutscheine und Sachpreise und alle prämierten Fotos werden gemeinsam mit den Gewinnern des letzten Winterfotocontests auf einem Familienplaner/Kalender 2022 platziert.

Luca Putzer hat sein Bild auf der Seiser Alm aufgenommen und beschreibt sein Bild in folgenden Worten: „Liebe, Lebe, Südtirol. Den Moment genießen zu dürfen, wie der Himmel und die Berge Südtirols erleuchten, ist unbeschreiblich! Der Moment ist zwar kurz, jedoch aber voller Energie.“

Alle 36 eingereichten Fotos sind auf jugend.kvw.org oder auf der Instagram Seite kvw_fotocontest zu sehen.