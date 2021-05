Ladinische Kultur und Bildung: Drei Direktionen ausgeschrieben

Bozen – Die Direktionen des Amtes für Bildungsverwaltung, des Amtes für ladinische Kultur und Jugend in der Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung und des Pädagogischen Bereichs der Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen sollen über ein öffentliches Auswahlverfahren neu besetzt werden.

Das Auswahlverfahren wurde heute im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 20 veröffentlicht.

Um Teilnahme an den Auswahlverfahren kann in elektronischer Form bis spätestens 24 Uhr des 18. Juni 2021 angesucht werden. Die Teilnahmegesuche sind an das Organisationsamt, organisation@provinz.bz.it zu richten.

Informationen:

Landeswebseite

http://www.provinz.bz.it/ verwaltung/personal/aufnahme- landesdienst/wettbewerbe/ auswahlverfahren- fuehrungskraefte.asp

Amtsblatt

http://www.regione.taa.it/