Lanaphil, ein wahres Mekka für Sammler       

Von: luk

Lana – Großer Besucherandrang herrschte letztes Wochenende wiederum bei der 49. Ausgabe der internationalen Sammlerbörse Lanaphil.

Das breite Angebot an alten, historischen Ansichtskarten, Briefmarken, Vorphilatelie, philatelistischen Belegen, Briefen, Dokumenten, Heimatbelegen, Münzen, Banknoten, Heiligenbildchen, Militaria, Büchern wie Tirolensien, Stichen, alten Fotos und dergleichen mehr konnte erweitert werden und ließ so manches Sammlerherz höher schlagen und bringt so zahlreiche Sammler und Interessierte ins Raiffeisenhaus nach Lana.

Für Sammler, Chronisten/innen, Historiker, Museumskuratoren, Autoren, Heimatkundler, Forscher, Archivare und Heimatpfleger ist diese Sammlerbörse mittlerweile zur unerschöpflichen Fundgrube geworden. So können diese oft mit etwas Spürsinn und Hartnäckigkeit für ihre Ortschroniken, Buchprojekte, Archive und Ausstellungen historisch wertvolle Ortsansichten auf alten Ansichtskarten, historische Fotos, Dokumente und interessantes Material finden und entdecken.

Zudem kommen vermehrt auch Interessierte mit ihren Schätzen bzw. Sammlungen um diese zu verkaufen oder sich über den Wert ihrer Sammlung zu informieren, sie bewerten zu lassen bzw. die neuesten Informationen dazu zu erhalten und sich auszutauschen. Aussteller aus Italien, Österreich, Deutschland, Belgien und Tschechien waren in Lana anwesend, zeigt sich Lanaphil-Organisator Albert Innerhofer sehr erfreut. Bereits jetzt steht der Termin für die 50. (Jubiläums-) Lanaphil der größten internationalen Sammlerbörse Tirols, am Sonntag, den 27. September 2026 in Lana fest.

Informationen gibt es auf der Homepage www.lanaphil.info