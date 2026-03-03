Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran feiert 50 Jahre
Raiffeisenkasse Meran unterstützt Jubiläum mit 2.500 Euro

Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran feiert 50 Jahre

Dienstag, 03. März 2026 | 10:58 Uhr
C. Calabrese
Von: mk

Meran – Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens darf sich die Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran über eine großzügige Unterstützung freuen: Die Raiffeisenkasse Meran stellt 2.500 Euro zur Mitfinanzierung der Jubiläumsfeier zur Verfügung.

Bei der offiziellen Scheckübergabe betonte Raika-Direktor Tobias Seppi die Bedeutung einer starken Partnerschaft zwischen Bank und Bildungsinstitution. Die Raiffeisenkasse sehe es als wichtigen Auftrag, junge Menschen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Bereich der finanziellen Bildung zu begleiten. In diesem Zusammenhang engagiert sich Iuliana Ionitel, Initiatorin der Raiffeisen Meran Academy. Sie verantwortet das Finanzbildungsprojekt FINANZFITNESS – Geld verstehen, Zukunft gestalten und treibt gemeinsam mit den Schulen das Projekt aktiv in deren Entwicklung voran.

Schuldirektor Hartwig Gerstgrasser und sein Stellvertreter Andreas Erlacher dankten für die wertvolle Unterstützung. Die Spende sei ein bedeutender Beitrag zum Gelingen der Jubiläumsfeier und zugleich Ausdruck der guten Zusammenarbeit zwischen Schule und Raiffeisenkasse.

Über die finanzielle Unterstützung hinaus organisiert die Raiffeisenkasse Meran regelmäßig Vorträge für die 4. und 5. Klassen zum verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur praxisnahen Ausbildung der Schülerinnen und Schüler und stärkt deren Kompetenzen für eine sichere persönliche und berufliche Zukunft.

Bezirk: Burggrafenamt

