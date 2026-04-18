Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran glänzt in Ischgl

Von: luk

Ischgl – Die Tourism Games by Ischgl 2026 brachten vom 13. bis 15. April erneut zahlreiche junge Talente aus dem Tourismusbereich zusammen. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs, dessen zentraler Austragungstag der 14. April war, standen die Disziplinen Marketing, Barkeeping und Küche. Die Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran präsentierte sich dabei als eine der leistungsstärksten Schulen im Teilnehmerfeld und überzeugte mit herausragenden Ergebnissen in allen vorgesehenen Bereichen.

Der Wettbewerb begann am Vorabend mit einem Willkommensabend im Fire & Ice Restaurant, bei dem die Teilnehmer empfangen und in den Ablauf der Veranstaltung eingeführt wurden. Am folgenden Wettbewerbstag traten insgesamt 14 Teams aus Schulen und Hotels gegeneinander an. Der Kaiserhof Meran war mit zwei Teams vertreten, die während der gesamten Veranstaltung von der Fachlehrerin für Restaurantführung und Organisation Natalie Rainer sowie Fachlehrer für Küchenführung und Organisation Rudolf Widmann begleitet und intensiv betreut wurden. Beide Coaches sorgten mit großem Engagement für fachliche Unterstützung und einen reibungslosen Ablauf für die Kaiserhöfler.

Im Bereich Marketing entwickelten die Teams im Bergrestaurant Alpenhaus kreative Konzepte zu aktuellen tourismusrelevanten Themen wie „KI als Mitarbeiter“ oder „Der smarte Gast“. Nach einer zehnminütigen Präsentation stellten sie sich einer fachkundigen Jury, die insbesondere Innovationskraft und Umsetzbarkeit der Ideen bewertete. Dabei konnten vor allem Judith Hiegelsperger und Elias Erlacher mit dem Team „Das Kaiserliche Ensemble“ überzeugen, die den zweiten Platz erreichten. Ebenso erfolgreich präsentierten sich Ines Perkmann und Anna Theiner mit „Five Flavours“, die den dritten Platz belegten.

Ein besonderes Highlight stellte die Disziplin Barkeeping dar, die in diesem Jahr auf der Ischgl Stage auf der Idalp in rund 2.300 Metern Seehöhe unter freiem Himmel ausgetragen wurde. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit mussten vier Cocktails aus einem vorgegebenen Warenkorb kreiert werden, darunter sommerliche Drinks wie ein Highball sowie ein „Everybody’s Darling“ und winterliche Kreationen mit alpinem Dessertbezug. In dieser Disziplin gelang dem Kaiserhof ein herausragender Erfolg: Arne Schötzer („Das Kaiserliche Ensemble“) sicherte sich den ersten Platz, während Amalia Niederwieser („Five Flavours“) mit dem dritten Platz ebenfalls eine Topplatzierung erreichte.

Auch in der Küchen-Disziplin im Hotel Trofana Royal zeigte der Kaiserhof Meran seine fachliche Stärke. In Zweierteams mussten innerhalb von 30 Minuten ein vegetarisches Gericht sowie ein Fleisch- oder Fischgericht auf hohem gastronomischem Niveau zubereitet werden, wobei eine Sauce separat serviert werden sollte. Die präzise Umsetzung und das professionelle Zeitmanagement unterstrichen das hohe Ausbildungsniveau der Schule.

Den feierlichen Abschluss bildete die Preisverleihung im Champagner Club nach einem gemeinsamen Dinner in der Paznaunerstube. In festlicher Atmosphäre wurden die Leistungen aller Teilnehmer gewürdigt, wobei der Kaiserhof Meran den Wettbewerb klar mitprägte: „Das Kaiserliche Ensemble“ gewann die Gesamtwertung, während „Five Flavours“ einen starken zweiten Platz erreichte und damit ein ausgezeichnetes Gesamtergebnis für die Schule erzielte.

Die Leistungen der Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran wurden von Vertretern aus Tourismus, Wirtschaft und Bildung besonders hervorgehoben. Insbesondere die Professionalität, Kreativität und das Engagement der Schülerinnen und Schüler wurden gelobt. Die Tourism Games by Ischgl bestätigten damit eindrucksvoll die starke Position des Kaiserhof Meran als führende Tourismusschule im Teilnehmerfeld.