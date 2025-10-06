Lesewoche bringt Autorinnen mit (Jung-)Leserinnen und Lesern zusammen

Haben im vergangenen Frühjahr im Rahmen der Lesewoche Kindern und Jugendlichen aus ihren Büchern vorgelesen: (v.l.) Armin Kastner, Benjamin Knödler, Jörg Isermeyer, Anna Lott und Jutta Treiber. (Foto: LPA/Amt für Bibliotheken und Lesen/Daniela Huebser)

Von: luk

Bozen – Seit dem 6. Oktober sind wieder Kinder- und Jugendbuchautorinnen aus Deutschland zu Gast in mehreren Südtiroler Kindergärten sowie Grund-, Mittel- und Oberschulen und Bibliotheken. Insgesamt werden über 48 Lesungen angeboten, einige davon sind öffentlich zugänglich. Die Kinderbuchautorin Alice Pantermüller, Erfinderin der “Mein Lotta-Leben”-Reihe, gastiert am 7. Oktober um 16.15 Uhr in der Öffentlichen Bibliothek Terlan, am 8. Oktober in der Öffentlichen Bibliothek in Branzoll und am 9. Oktober in der Öffentlichen Bibliothek in Naturns. Bereits am Nachmittag des 6. Oktober war Pantermüller zu Gast in der Öffentlichen Bibliothek in Obermais/Meran. Die Lesungen sind für Kinder ab der dritten Klasse Grundschule bis ins Mittelschulalter und allen Interessierten frei zugänglich.

Bereits seit über 50 Jahren werden die Autorenlesungen vom Amt für Bibliotheken und Lesen organisiert. In diesem Herbst sind neben Alice Pantermüller auch Julia Nüsch, Chantal Fleur Sandjon und Kathrin Tordasi zu Gast in Südtirol.