Letzter Ideensalon des Jahres in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Unter dem Motto „Gemeinsam gestalten – für das Gemeinwohl“ lädt blufink am Donnerstag zum letzten Ideensalon des Jahres ein. Das Treffen findet von 18.00 bis 20.30 Uhr in der Italienischen Landesbibliothek „Claudia Augusta“ in der Marconistraße 2 in Bozen statt.

Seit 2018 bietet der Ideensalon einen offenen Raum für alle, die aktiv zu einer gerechteren und lebendigeren Gesellschaft beitragen möchten. In entspannter Atmosphäre – bei echter Begegnung, Suppe und Wein – entstehen Gespräche, Ideen und Projekte, die das Gemeinwohl stärken.

Am Donnerstag stehen drei Initiativen im Mittelpunkt, die mit Unterstützung der Teilnehmenden Wirklichkeit werden können:

„Zugang für alle – nicht durch Zufall“ von Anton van Gerven: Ein Netzwerk, das Assistenzdienste für Menschen mit Behinderung sichtbarer und zugänglicher machen will – entwickelt gemeinsam mit Betroffenen. „Ziel 14+“ von Mariajosé Moschella: Eine Elterninitiative für einen bewussteren Umgang mit Smartphones – und die gemeinsame Entscheidung, Kinder erst ab 14 Jahren digital durchstarten zu lassen. „Ein Gemeinschafts-Kiosk für Gries“ von Michele Mosca: Ein leerer Kiosk in der Bozner Freiheitsstraße soll in einen lebendigen Treffpunkt für Nachbarn und Initiativen verwandelt werden.

Der Ideensalon lädt dazu ein, zuzuhören, mitzudenken und mitzugestalten – von der Idee bis zur Umsetzung. Mehr Infos und Anmeldung hier.