Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers 48-jährig gestorben

Sonntag, 19. Oktober 2025 | 20:14 Uhr
Von: APA/dpa

Der Bassist und Mitgründer der amerikanischen Band Limp Bizkit, Sam Rivers, ist tot. Seine Band-Kollegen nahmen in einem emotionalen Post auf Instagram Abschied von Rivers. “Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Bandkollegen. Unseren Herzschlag”, hieß es darin. Woran der Musiker starb, war zunächst nicht bekannt. Er war 48 Jahre alt.

Die Nu-Metal-Band Limp Bizkit um Frontmann Fred Durst erlangte in den 2000er Jahren auch hierzulande große Berühmtheit. Mit Ohrwürmern wie “Rollin'” und “Behind Blue Eyes” landeten die US-Musiker große Hits. Im März dieses Jahres spielte die Band einige Konzerte auch in Deutschland.

Auf Instagram würdigte die Band Rivers als “Legende unter Legenden” und einmaligen Menschen. “Und sein Geist wird für immer in jedem Groove, auf jeder Bühne, in jeder Erinnerung weiterleben.” Frontmann Fred Durst erinnerte sich später in einem Instagram-Video an gemeinsame Erlebnisse mit Rivers und bedankte sich für die Unterstützung im Netz.

