Literaturbrunch in der Festung Franzensfeste

Franzensfeste – „Das Schreiben geht für mich immer nach innen und nach außen, ebenso Identitäten.“ Dieses Zitat von Nadia Rungger entstand während ihrer Teilnahme am Projekt FRAUENfeste zum Thema Identität und wird bei dem von der Festung Franzensfeste in Kooperation mit der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung organisierten Literaturbrunch am Samstag, 11. Mai ab 10.00 Uhr zum Programm.

Nach einer kurzen Einführung zur gleichnamigen Ausstellung durch die Kuratorin Esther Erlacher lesen die Autorinnen Nadia Rungger aus Gröden, Irene Prugger aus Mieming in Tirol und Gentiana Minga aus Durazzo in Albanien aus ihren Werken und diskutieren über Identität(en). Renate Mumelter moderiert die Veranstaltung. Beim abschließenden Brunch kann der eine und andere Impuls vertieft werden.