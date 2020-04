Live-Messe zum Ostersonntag mit Jungpriester Peter Kocevar

Toblach – Peter Kocevar, Kooperator und Jungpriester in Toblach, hat sich was einfallen lassen, seit seine Schäfchen wegen der Coronakrise nicht mehr zu ihm in die Kirche kommen können. Via Livestream kommt der Geistliche mit seinen Messfeiern zu den Gläubigen ins Wohnzimmer und erreicht damit Tausende Menschen.

Er ist dabei nicht alleine. Abwechselnd mit Dekan Andreas Seehauser begibt er sich in die Pfarrkirchen von Toblach, Sexten und Niederdorf, um vor leeren Bänken Gottesdienste abzuhalten.

Auch am heutigen Ostersonntag gibt es eine Messe, die live ins Internet übertragen wird!