Lockdown – Kreativzeiten für Kinder und Jugendliche

Bruneck – Die aktuellen Lockdown-Regelungen zum Schutz der Gesundheit haben erneut zahlreiche Einschränkungen in unseren Alltag gebracht. Gerade auch in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. So spielen für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen neben dem familiären Umfeld auch die Schule, die Freunde, die Freizeitgestaltung und der Umgang mit Gleichaltrigen eine wesentliche Rolle. Um in der aktuellen Zeit positive Impulse hinsichtlich der sozialen und persönlichen Entwicklung für die Kinder und Jugendlichen zu setzen, hat der Jugenddienst Dekanat Bruneck die Kinder- und Jugendarbeit in den digitalen Raum verlegt.

So wurde für die kommende Zeit neben verschiedenen Onlineinitiativen, den Onlinetreffs und der Online-Musicalschool die neue Initiative „online.kreativ.zeiten“ ins Leben gerufen. Dabei wird allen interessierten Jugendlichen wöchentlich ein neues Kreativset vor die Haustür geliefert. Gemeinsam wird dann von zu Hause aus gemeinsam mit den pädagogischen Mitarbeitern des Jugenddienstes in Form einer Videokonferenz mit dem Kreativset gebastelt oder gekocht. Angefangen beim Gestalten eines Adventkranzes, dem Basteln eines Windlichtes bis hin zum Kekse backen. Die Teilnahme bei den „online.kreativ.zeiten“ ist kostenlos und finden für jede Ortschaft jeweils einmal wöchentlich statt.

Details zu den genauen täglichen Zeiten und Informationen zur Anmeldung gibt es auf der Homepage des Jugenddienstes. Auch für die kommende Advents- und Weihnachtszeit plant der Jugenddienst Dekanat Bruneck mehrere Initiativen für die Kinder, Jugendlichen und Familien. Beispielsweise einen Online-Adventskalender mit täglichen Gedanken, Geschichten und Überraschungen oder dem Familienabend am Heiligen Abend, welcher gemeinsam mit dem Verein Mallsemms und Pustertaler Jugendlichen organisiert wird. Dabei können die Familien von zu Hause aus dabei sein und sich bei Musik, Bildern und Texten auf Weihnachten einstimmen. Alle näheren Informationen zu den aktuellen Initiativen gibt es laufend auf der Homepage des Jugenddienstes unter www.vollleben.it