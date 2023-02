Lysistrata lädt ein

Brixen – Das Vinzentinum öffnet wieder die Tore für das traditionsreiche Maturatheater. Passend zum 150-jährigen Jubiläum des Klassischen Gymnasiums in Brixen hat sich die diesjährige Maturaklasse unter der Regie von Agnes Öttl für ein ganz besonderes Stück entschieden.

Was ist wichtiger: der Krieg oder die Liebe? Diese Frage stellen sich die Soldaten in der Komödie “Lysistrata – Make love, not war!” des griechischen Dichters Aristophanes, welche am 25. Februar Premiere feiert. Das Publikum wird dabei zurückversetzt in die Zeit des Peloponnesischen Krieges. Die Ehefrauen der Soldaten geben ihren Männern die Schuld am nicht enden wollenden Krieg. Lysistrata ruft die Frauen beider Lager zusammen und sie verbünden sich gegen ihre Gatten: kein Sex, bis der Krieg beendet ist. „Es ist ein Stück, in dem die Frauen die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einsetzen, um den Frieden zu erwirken. Wenn wir den Text ernst nehmen, dann findet man eine wichtige Botschaft: Zusammenhalt, Möglichkeiten prüfen, sich unterstützen und dann kann man/Frau sehr viel erreichen”, erklärt die Regisseurin Agnes Öttl. Diese Werte werden in der griechischen Komödie auf humorvolle Weise dem Publikum näher gebracht, mit teils obszönen Gesten und pikanten Aussagen.

Fehlende Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist immer noch ein wichtiges Thema, welches auch im Theaterstück angesprochen wird. „So ist es halt, da kann man nichts machen. Dieser heutzutage oft gehörte Satz hat in ,Lysistrata’ definitiv keinen Platz”, merkt Agnes Öttl an.

Bereits seit Anfang Oktober arbeitet die 22-köpfige Maturaklasse intensiv an den Vorbereitungen für ihr Theaterprojekt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vinzentiner Theaters inszeniert mit Agnes Öttl in diesem Jahr eine Frau das Maturatheater. „Ich hoffe zugleich, dass dies bald im Allgemeinen keine Besonderheit mehr ist, und auch im Vinzentinum eine Regisseurin keine Ausnahme bleibt”, wünscht sich Öttl. Stoff für Diskussionen bietet “Lysistrata” allemal, das weiß sie selbst: “Wenn nach dem Theaterbesuch viel diskutiert wird, freut es mich. Viel Spaß!”

Die Aufführungen finden zwischen dem 25. Februar und dem 19. März im Parzivalsaal des Vinzentinums statt. Platzreservierungen sind unter +39 376 029 4616 oder per E-Mail an theater@vinzentinum.it möglich. Der Eintritt ist frei (freiwillige Spende). Ein Teil des Erlöses wird von der Maturaklasse an das Frauenhaus der Bezirksgemeinschaft Eisacktal gespendet.