Mädchen begeistern sich für Technik und Kunst

Meran/Bruneck – Auch wenn die Mädchen an der TFO Meran noch deutlich in der Minderheit sind, stehen sie ihren Mitschülern in nichts nach. Einmal im Schuljahr lädt die einzige Technische Oberschule in Meran ihre Schülerinnen zu einem besonderen Schultag ein. Dieses Jahr ging es ins Pustertal auf den Kronplatz.

Der Berg rief nicht erst, als sich am 11. März rund 30 Schülerinnen der Technologischen Fachoberschule „Oskar von Miller“ Meran auf den Weg nach Reischach machten, um am Kronplatz besondere Einblicke in Technik und Kunst zu gewinnen. Schon im 19. Jahrhundert waren Pionierinnen der Bergfotografie wie Elizabeth Witshed Main, die sowohl Bergsteigerin als auch Fotografin war, von der Faszination der alpinen Bergwelt angezogen. Davon erzählt die aktuelle Ausstellung im LUMEN. Sie stellt weitere Alpinistinnen, Reiseschriftstellerinnen und Frauenrechtlerinnen vor und präsentiert insgesamt eine kuratorisch besonders reizvolle Form der Bergfotografie.

Stararchitektin Zaha Hadid fasziniert seit 2015 mit ihrem spektakulären Bau des Messner-Mountain-Museum (MMM) Corones, einem Alpinmuseum auf 2.275 Metern Höhe. Auch wenn Nebel das Museum einhüllte, konnten sich die Schülerinnen ein Bild von der innovativen Bauweise und dem unverwechselbaren Baustil mit seinen fließenden Linien machen. Die Ausstellung bot einen differenzierten Blick auf Alpinismus bzw. Tourismus.

Frauenpower und vor allem Durchhaltevermögen bewiesen die Schülerinnen bei den dreistündigen technischen Führungen durch die Kronplatzbahnen mit Jan Terzariol und Lukas Golser. Gebannt folgten sie den fachkundigen Erklärungen der Techniker bis in den letzten Winkel der Seilbahnanlage: Von schiffsgroßen Motoren war die Rede, von monumentalen Aggregaten, die stets einsatzbereit sind, und von Maschinenräumen, deren Wärme den Fußboden der angrenzenden Almhütte erwärmt.

Sowohl der Pioniergeist der Unternehmer als auch innovative Ideen und nachhaltige Konzepte können für junge technikinteressierte Schülerinnen ein besonderer Anreiz für die weitere Ausbildung sein. Organisiert wurde der TFO Girls Day von den Lehrerinnen Hildegard Pircher, Alexandra Holzer, Katharina Köllemann und Andrea Esser.