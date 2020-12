Max von Milland: Die neue Single “Des Oanzige”

Brixen – Der Südtiroler Sänger und Songwriter Max von Milland hat eine neue Single mit dem Titel “Des Oanzige” herausgebracht. “Seit mehreren Wochen wühle ich mich schon durch Unmengen von alten Fotos und hab einen Flashback nach dem anderen. Je älter man wird, desto öfter häufen sich Momente, in denen man mit einem Schlag realisiert, dass innige Freundschaften, ja sogar Blutsbrüderschaften, unbemerkt zu Relikten der eigenen Vergangenheit geworden sind. Die Zeit ist ein leiser Dieb, schleicht sich langsam an uns ran bis man sich kaum noch sieht. Trotzdem hat alles was war und immer noch ist, vor allem wenn man sich trifft, einen tiefen Platz in meinem Herzen.”

Dieses Thema habe ihn bewegt den neuen Song „Des Oanzige“ zu schreiben. Veröffentlicht wird der Song am kommenden Freitag, den 4. Dezember.