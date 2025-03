Michael Barenboim zu Gast in Bruneck

Von: mk

Bruneck – „In dem Moment, in dem du einen schönen Klang schaffst, hat sich jede Mühe gelohnt“, ist Michael Barenboim überzeugt. Davon überzeugen kann sich das Publikum beim Konzert am 27. März in Bruneck, bei dem der begnadete Künstler gemeinsam mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn Werke von Arvo Pärt, Karl Amadeus Hartmann und Pjotr Iljitsch Tschaikowsky zu Gehör bringen wird.

Michael Barenboim, Solist und Kammermusiker an Violine und Viola, Gründer des West-Eastern Divan Ensembles und Professor für Violine ist gefeierter Gast auf den großen Musikpodien weltweit. Überzeugt davon, dass sich im Kosmos der Musik überall Herausforderungen finden, beschäftigt er sich auch stark mit Werken des 20. und 21. Jahrhunderts. Barenboims CD-Einspielungen zeugen von seinem Drang der ständigen musikalischen Erneuerung. Mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn absolvierte er 2022 bereits eine erfolgreiche Südkorea-Tournee.

Getragen von der Leidenschaft und Professionalität seiner Mitglieder steht das Württembergische Kammerorchester Heilbronn für einen ebenso energetischen wie feinsinnigen Musizierstil. Neben seinen zahlreichen Konzertreisen gestaltet das Orchester Abonnementreihen in Heilbronn und Ulm und prägt das musikalische Geschehen der Heimatregion durch regelmäßige Musiktheaterproduktionen und das jährliche Klassik Open Air in der Heilbronner Innenstadt. Die Liste der Solistinnen und Solisten, mit denen es auftrat, darunter u. a. Martha Argerich, Giora Feidman oder Anne-Sophie Mutter, liest sich wie ein Who-is-Who der Musikwelt. Aber auch junge Talente werden gezielt gefördert. 500 CD-Einspielungen kann das Orchester vorweisen, das ab 2024/25 von dem estnischen Dirigenten Risto Joost geleitet wird, der sich durch eine beeindruckende Vielseitigkeit auszeichnet und zu den innovativsten Köpfen der jüngeren Dirigentenszene zählt.

Das Konzert findet am 27. März mit Beginn um 19.30 Uhr im Ragenhaus in Bruneck statt. Die kostenlose Einführung beginnt um 18.45 Uhr.

Informationen und Karten unter www.kulturinstitut.org oder im Südtiroler Kulturinstitut unter 0471 313800.

