Militärkolonne auf dem Weg über den Brenner

Von: luk

Brenner/Naturns – Von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Mai werden etwa 20 historische Militärfahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg vom Brenner bis nach Naturns fahren.

Die Veranstaltung findet anlässlich des 80. Jahrestages des Einmarschs der Alliierten im Mai 1945 statt und wird von einem Kreis von Interessierten aus Italien, Österreich, Deutschland und der Schweiz um Heinz Holzner aus Lana zusammen mit dem Museum aus Felonica bei Mantua (www.museofelonica.it) organisiert.

In der Festung Franzensfeste, wo alliierte Soldaten stationiert waren, wird ein Zwischenstopp gemacht; die Anlage diente als Munitionslager, zudem wurde dort zeitweise das Gold der italienischen Nationalbank eingelagert.

Am Freitagabend werden die Fahrzeuge in der Festung ankommen und sind dann am Samstag den Tag über zu sehen. Interessierte können sie besichtigen, Fragen stellen und sehen, wie damit historische Fotos nachgestellt werden. In der Festung ist derzeit die Sonderausstellung „Hitler entsorgen: Vom Keller ins Museum“ zu sehen; die Initiative mit den historischen Militärfahrzeugen reiht sich als Rahmenprogramm in diese Ausstellung ein.

Am Abend verlassen die Fahrzeuge die Festung Richtung Plaus, wo am Sonntag eine Informationsveranstaltung mit dem Heimatpflegeverein Plaus stattfindet.