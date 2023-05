Ministranten feiern Open-Air-Gottesdienst im Ultental

Ultental – Der neunte Mini-Open-Air-Gottesdienst der Katholischen Jungschar Südtirols fand am Samstag, 13. Mai in Kuppelwies im Ultental statt. Um die 200 Personen, davon 100 Ministrantinnen und Ministranten, feierten und beteten gemeinsam.

Der Mini-Open-Air-Gottesdienst der Jungschar findet jährlich abwechselnd in einem anderen Dekanat statt, dieses Jahr in Kuppelwies im Ultental. Über 100 Ministrantinnen und Ministranten und ihre Begleitpersonen aus dem Ultental und anderen Bezirken wie Eisacktal, Burggrafenamt und Vinschgau nahmen am Mini-Open-Air-Gottesdienst teil. Gemeinsam feierten sie mit Pfarrer Siegfried Pfitscher und Pfarrer Tumaini im Freien einen Open-Air-Gottesdienst. Der Kinder- und Jugendchor Ulten sorgte für die musikalische Gestaltung.

Wasser ist Leben

Der Mini-Open-Air-Gottesdienst erstreckte sich auf einer kleinen Wanderung entlang der Falschauer, passend zum Thema „lebendiges Wasser“. Die Gruppenleiter:innen aus Ulten gestalteten mit den Kindern Teile des Gottesdienstes mit und bauten kindgerecht und kreativ das Element Wasser ein. So zum Beispiel wurden die Kyrierufe auf Blumen geschrieben, die sich im Wasser entfalteten. Auch die Fürbitten haben eine besondere Reise angetreten: Sie wurden auf Holzrinden ins Wasser gelegt, um mit dem Strom des Wassers zu Gott zu gelangen. „Dieses Jahr wurde das Thema Lebendiges Wasser ausgewählt. Wasser ist Leben und ist überlebenswichtig. Auch die Ministrantinnen und Ministranten übernehmen in unseren Kirchen wichtige Dienste. Sie bringen Leben in die Pfarreien und bereichern diese. Sogar das Wetter passte zum Thema Wasser. Obwohl es beim Start trocken war und teilweise sonnig, regnete und hagelte es später. Alle Anwesenden waren motiviert und trotz des Wetters gut gelaunt“, erzählt Philipp Donat, 1. Vorsitzender der Jungschar. Für die gute Zusammenarbeit bei der Organisation des Mini-Open-Air-Gottesdienstes bedankt sich die Katholische Jungschar Südtirols bei den Leiter:innen der Ultner Ortsgruppen sowie bei den Priestern.

Dank an die Ministrantinnen und Ministranten im ganzen Land

„Dass so viele Kinder ministrieren und mit ihren Familien ihre Freizeit dafür hergeben ist nicht selbstverständlich. Auch die Leiter:innen und viele Pfarrer leisten Großartiges: Sie bereiten die Kinder aufs Ministrieren vor, führen Proben durch, teilen die Dienste ein und begleiten die Kinder in ihrem Glauben. Ihnen allen gilt ein großer Dank“, meint Donat. In fast jeder Pfarrei gibt es Ministrantinnen und Ministranten, die einen großen Teil der Katholischen Jungschar Südtirols ausmachen. In Südtirol ministrieren insgesamt über 5.000 Kinder. Seit der 90er Jahre sind die Ministrantinnen und Ministranten Teil der Katholischen Jungschar Südtirols, die in diesem Jahr das 70-jährige Jubiläum feiert.