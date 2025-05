multilingual Vorlesetag in Südtirol

Von: mk

Bozen – Anlässlich des Welttages der kulturellen Vielfalt am 21. Mai findet in Südtirol der #multilingual Vorlesetag statt. Diese Initiative zielt darauf ab, den Wert der Muttersprache zu vermitteln und Jugendlichen mit Migrationshintergrund den Mehrwert ihrer Sprachvielfalt aufzuzeigen.

Der #multilingual Vorlesetag bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die die sprachliche und kulturelle Vielfalt Südtirols feiern. Bibliotheken, Schulbibliotheken und Sprachenzentren in ganz Südtirol organisieren mehrsprachige Vorleseaktionen, bei denen Jugendliche und Erwachsene Kindern in ihrer Muttersprache vorlesen. Besonders viele Schulbibliotheken, insbesondere jene aus Bozen, beteiligen sich an dieser Initiative. Diese Aktionen sollen das sprachliche und kulturelle Selbstbewusstsein der Vorlesenden stärken und den Kindern ein Leseerlebnis in ihrer eigenen Sprache ermöglichen.

Zu den Angeboten gehören Vorleseaktionen in verschiedenen Sprachen, bei denen Jugendliche Märchen und Geschichten in Sprachen wie Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Hindi, Holländisch, Kroatisch, Punjabi, Ukrainisch und Urdu vorlesen. Darüber hinaus gibt es interaktive Workshops, in denen Kinder und Jugendliche ihre Sprachkenntnisse und ihr kulturelles Bewusstsein fördern können sowie kulturelle Veranstaltungen wie Musik- und Tanzaufführungen, die die Vielfalt der Kulturen in Südtirol widerspiegeln. Alle teilnehmenden Bibliotheken erhalten Werbematerialien für ihre Veranstaltungen, und die Vorleserinnen und Vorleser werden mit einem T-Shirt der Kampagne #multilingual belohnt.

“Der #multilingual Vorlesetag ist eine wunderbare Gelegenheit, die sprachliche Vielfalt Südtirols zu feiern und den Wert der Muttersprache zu vermitteln. Wir möchten Jugendlichen mit Migrationshintergrund zeigen, dass ihre Sprachvielfalt ein großer Vorteil ist und sie ermutigen, stolz auf ihre kulturellen Wurzeln zu sein”, sagt Daniela Zambaldi von der Koordinierungsstelle für Integration.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Koordinierungsstelle für Integration der Landesabteilung Soziales, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Bibliotheken und Lesen sowie dem Amt für Weiterbildung und Sprachen der Landesabteilung deutsche Kultur und dem Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien der Landesabteilung italienische Kultur.