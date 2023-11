Musik als Licht in der Dunkelheit

Meran – Das kleine feine Festival „Autumn in MeranO“ geht in seine dritte Auflage und will musikalisches Licht in die dunklen Zeiten bringen. Es stellt jazznahe, klassische oder improvisierte Musik vor, die hauptsächlich aus der Region stammt, eigenständig und ambitioniert ist. Es sind Matineen, Musikaufführungen an verschiedenen Orten und eine interdisziplinäre Foto-Musik-Performance in der Evangelischen Kirche geplant. Geplant sind insgesamt neun Konzerte mit zehn Musikgruppen und Gastmusikern vom 25. November bis 9. Dezember an sechs Spielorten im Meraner Stadtzentrum.

Unter den Gästen ist zur Eröffnung am 25. November u.a. der vielfach ausgezeichnete Akkordeonist Luciano Biondini im Ottmanngut. Einen interdisziplinären Abend bietet am 5. Dezember das Programm „Auf den Spuren der Spiritualität“ in der Evangelischen Kirche, bei dem sich die wunderbaren Bilder aus aller Welt von Pino Ninfa mit den Improvisationen des Bassklarinettisten Marco Colonna begegnen.

Das originelle junge Trio New Generation, Maria Pixner, Sonja Wallnöfer (beide Saxofon) und Andreas Benedikter (Klavier), bietet am 6. November um 18.00 Uhr den Schwerpunkt Saxophonmusik in der Musikschule. Am selben Abend um 20.00 Uhr setzt das Festival ebenfalls auf den Nachwuchs mit dem talentierten Meraner Gitarristen Giosuè Mazzei und den elf Musikern von Manaman, ein Abend im Theater in der Altstadt, der ebenso den hervorragenden und prominenten Trompeter Luca Aquino zu Gast hat.

Das Programm „Jelly Roll plays Morton“ am 7. Dezember im Altstadttheater ist ein weiterer Höhepunkt des Festivals, das mit einer Matinee im Hotel Aurora am 9. Dezember schließt. Insgesamt werden 43 Musikerinnen und Musiker zu hören sein. Organisiert wird das Festival von den Vereinen Muspilli und Sweet Alps.