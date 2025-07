„My Fair Lady“ am Ritten

Von: Ivd

Ritten – In die Welt des berühmten Musicals „My Fair Lady“ tauchten 39 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren beim Musicalworkshop des Südtiroler Chorverbandes im Haus der Familie am Ritten ein. Unter der Leitung des erfahrenen Musikpädagogen Christian Horvath und seines Referententeams entwickelten sie gemeinsam Szenen und Choreographien, sangen und tanzten und erfanden zur Musik auch ihre eigenen Geschichten.

Beim Abschlusskonzert am 5. Juli zeigten die Jugendlichen dem Publikum, darunter auch dem Obmann des Südtiroler Chorverbandes Erich Deltedesco und seiner Stellvertreterin Margareth Greif, was sie in einer intensiven Woche gelernt hatten. Kursleiter Horvath, der die Woche seit 2009 leitet, betonte, dass die Jugendlichen musikalisch viel gelernt haben, dass aber vor allem der Spaß an der Musik und der Gemeinschaft im Mittelpunkt stand. Für ein tolles Freizeitprogramm sorgten die Betreuer und Betreuerinnen vom Haus der Familie.