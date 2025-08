MYSTERIUM MONTIS: Musik trifft Alpen

Von: Ivd

St. Anton – Ein Konzert der besonderen Art erwartet Südtirol im September 2025: Mit Mysterium Montis hat der renommierte Schweizer Komponist Carl Rütti ein Werk geschaffen, das auf einzigartige Weise alpinen Naturklang, zeitgenössische Chormusik und spirituelle Tiefe vereint. In einer spektakulären Besetzung für Doppelchor, Solisten und Alphorn-Sextett entfaltet sich eine musikalische Abendmeditation zwischen Himmel und Erde.

Das selten aufgeführte Werk wurde 2015 uraufgeführt und beeindruckt durch seine außergewöhnliche stilistische Bandbreite: Rütti kombiniert venezianisch inspirierte Mehrchörigkeit mit romantischen Klangfarben, jazzartigen Harmonien und modernen Clustern. Der archaische Klang des Alphorns trifft auf feinsinnige Vokalkunst – eine klangliche Verbindung, wie sie in der Chorliteratur einzigartig ist. Mysterium Montis ist keine traditionelle Vesper, sondern eine freie musikalische Meditation, die liturgische Tiefe, emotionale Weite und innovative Klangsprache miteinander verbindet.

Am 12. September 2025 um 20.30 Uhr findet ein barrierefreies Konzert in der akustisch und architektonisch reizvollen Pfarrkirche St. Anton Abt und Nikolaus (Südtirol) statt. Einen Tag später, am 13. September um 17.00 Uhr, folgt ein Open-Air-Konzert unter freiem Himmel – eingebettet in die Buchner-Musikwallfahrt der Elisabeth und Helmut Uhl Stiftung. Der Konzertort mit Panoramablick wird dabei zum Klangraum, in dem Musik und Natur in Resonanz treten. Bitte beachten: Die Wanderroute ist nicht barrierefrei, festes Schuhwerk wird empfohlen.

Die Aufführung wird gemeinsam gestaltet vom Ensemble22 aus Münster und dem vielfach ausgezeichneten Vokalensemble Crescendo unter der Leitung von Volker Hagemann. Beide Ensembles bringen große Erfahrung in der zeitgenössischen Chormusik mit und verschmelzen für dieses Projekt zu einem eindrucksvollen Chorklang. Ergänzt wird das Klangbild durch ein AlphornSextett aus der Schweiz, das dem Werk seine besondere alpine Note verleiht. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen.

Weitere Informationen zu Programm, Aufführungsorten und Anreise findet ihr hier.