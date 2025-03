Nacht der Bibliotheken zu “Wissen.Teilen.Entdecken.”

Zweite Ausgabe am 4. April

Von: mk

Bozen – Unter dem Motto “Wissen. Teilen. Entdecken.” findet am 4. April die Nacht der Bibliotheken in Südtirol statt. Diese besondere Initiative findet alle zwei Jahre statt und wird getragen vom Amt für Bibliotheken und Lesen und dem Bibliotheksverband Südtirol.

Zahlreiche öffentliche Bibliotheken in Südtirol öffnen an diesem Freitagabend ihre Türen und bieten ein abwechslungsreiches Programm. Über 50 verschiedene Veranstaltungen erwarten die Besucherinnen und Besucher. Interaktive Workshops zu verschiedenen Themenbereichen bieten sowohl Kindern als auch Erwachsenen die Möglichkeit, Neues zu lernen und kreativ zu sein. Autorenlesungen und Buchvorstellungen laden dazu ein, neue Literatur zu entdecken und sich mit den Autorinnen und Autoren auszutauschen.

Geführte Touren durch die Bibliotheken ermöglichen es den Besucherinnen und Besuchern, die vielfältigen Angebote und Dienstleistungen kennenzulernen.

Die Nacht der Bibliotheken ist eine aus Deutschland stammende Initiative, die erstmals im Jahr 2005 in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen wurde und nun in allen 16 bundesdeutschen Bundesländern sowie in Südtirol stattfindet. “Unser gemeinsames Ziel ist es, die Bibliotheken als Orte des Wissens, der Begegnung und des Austauschs zu präsentieren”, hebt Amtsdirektorin Marion Gamper hervor, und die Präsidentin des Bibliotheksverbandes Südtirol, Karin Hochrainer, ergänzt: “Aktionen wie diese sollen die Bevölkerung dazu einzuladen, ihre Bibliotheken neu zu entdecken.”

Alle Veranstaltungen der Südtiroler Bibliotheken sind auf der Homepage: www.nachtderbibliotheken.bz.it gesammelt.