Nadia Rungger dritte prämierte Autorin des Europa-Literaturwettbewerbs

Bozen – Nadia Rungger ist die dritte Gewinnerin des Literaturwettbewerbs für junge Autoren zum Thema “Europa”, der vom Südtiroler Landtag und dem Südtiroler Künstlerbund anlässlich des Europatages am 9. Mai ausgeschrieben wurde. Die junge Gröderin wurde heute Morgen im Plenarsaal von Präsident Josef Noggler begrüßt, der daran erinnerte, dass der Wettbewerb von einem Zitat des Literaturnobelpreisträgers Joseph Brodsky inspiriert wurde, der einmal sagte: “Parlamente würden ganz anders funktionieren, wenn vor jeder Sitzung ein Gedicht vorgetragen würde”.

Wie bereits die beiden Gewinnerin vor ihr, Anna Kostner und Elisa Caneve, wurde auch Runggers Text “europa im gespräch” von der Jury, bestehend aus Ferruccio Delle Cave, Katrin Klotz und Ingrid Runggaldier, aus 71 Einsendungen in allen drei Landessprachen ausgewählt. Rungger ist mit 22 Jahren die jüngste der drei Gewinnerinnen. Sie ist aufgewachsen in Gröden und studiert Germanistik in Graz. Ihre deutsch- und ladinischsprachigen Erzählungen und Gedichte wurden bereits mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet und in Literaturzeitschriften publiziert. Sie erhielt Stipendien für Schreibwerkstätten in Österreich, Südtirol und der Schweiz. 2020 erschien ihr Debut Das Blatt mit den Lösungen. Erzählungen und Gedichte im Weger Verlag (Brixen).

Ihr Text “europa im gespräch” überzeugte die Jury sowohl inhaltlich als auch sprachlich: Ein Zwiegespräch mit Europa am Frühstückstisch, über Bräuche und Mythen, ein sehr unaufdringlicher, leiser Text, der es schafft mit stimmigen Bildern, scheinbaren Banalitäten die Leser und Leserinnen zum Nachdenken anzuregen. Sprachlich ist der Text sehr sauber gearbeitet, jedes Wort sitzt an der richtigen Stelle, so heißt es an einer Stelle „Europa reicht mir die Hand. Ich ergreife sie und für einen Moment schauen wir einander in die Augen. Ich spüre einen feinen, herben Duft.“ Und wer von uns LeserInnen würde nicht gerne mit Europa am Tisch sitzen, um das eine oder andere zu klären?

Auch Rungger las ihren Text vor dem Plenum vor und erhielt einen herzlichen Applaus.