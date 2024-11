“Nati per leggere”: Südtirol beteiligt sich an Lesewoche

Von: mk

Bozen – Rund um den internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November, sprich vom 16. bis 24. November, findet die Lesewoche der Initiative “Nati per leggere” (Geboren, um zu lesen) statt. Das Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien der italienischen Kulturabteilung will gemeinsam mit Bibliotheken, Kleinkindbetreuungseinrichtungen, Kindergärten und Kinderärztinnen und -ärzten für die Bedeutung des gemeinsamen Lesens sensibilisieren. Dafür werden Informationsbroschüren erstellt und Veranstaltungen organisiert.

“In diesem Jahr wurde ein ‘Lesemeter’ entwickelt. Dieses Geschenk erwartet jede Familie, die während der Lesewoche in den teilnehmenden Bibliotheken in unserem Land ein Buch ausleihen. Darin enthalten sind Leseempfehlungen für die Kleinsten und nützliche Ratschläge für die Eltern”, berichtet Kultur- und Bildungslandesrat Marco Galateo.

Folgende öffentliche Bibliotheken nehmen an der Initiative teil: Die Stadtbibliothek Bozen mit den Zweigstellen Europa und Oberau, die Bibliothek “Sandro Amadori” in Bozen, die Stadtbibliothek Meran, die Bibliothek “Don Bosco” in Leifers, die Bibliothek “Antonio Vivaldi” in Branzoll, die Bibliothek Pfatten, die Bibliothek “Dante Alighieri” in Auer, die Bibliothek “Endidae” in Neumarkt, die Stadtbibliothek Brixen, die Stadtbibliothek Sterzing, die Stadtbibliothek “Librika” in Bruneck sowie die Bibliothek “Hans Glauber” in Toblach.

In derselben Woche finden in den Bibliotheken mit Hilfe der Freiwilligen von Nati per Leggere mehrere Lesetreffen für Kinder statt. Informationen zu den Aktionen und zur Leseförderinitiative gibt es auf der Facebook-Seite von Nati per Leggere Alto Adige-Südtirol.