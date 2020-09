Natur in der Stadt erkunden

Bozen – Wildlebende Pflanzen, Tiere, Pilze und Flechten im Stadtbereich fotografieren, die Bilder auf einer Plattform sammeln und an Führungen zum Thema teilnehmen: Die Aktion Urban Nature am 2., 3. und 4. Oktober in Bozen nimmt die Natur im Stadtgebiet unter die Lupe.

Von Freitag, 2. Oktober bis Sonntag, 4. Oktober bieten das Naturmuseum Südtirol, Eurac Research und das Landesamt für Natur in Zusammenarbeit mit WWF Trentino Südtirol einen Bio-Blitz zum Thema Stadt-Natur an: Interessierte fotografieren dabei wildlebende Pflanzen, Tiere, Pilze und Flechten innerhalb des Stadtbereichs und schicken die Fotos über die App iNaturalist an die gleichnamige Plattform (eine Anleitung zum Nutzen dieser App gibt es unter https://www.natura.museum/de/magazine/urban-nature/). Die Stadtgemeinde Meran unterstützt die Veranstaltung.

Parallel zur fotografischen Erhebung seitens der Bevölkerung finden naturkundliche Führungen im Stadtgebiet von

Bozen statt: Die Führung in deutscher Sprache beginnt am Sonntag, 4. Oktober um 10.30 Uhr; mit Thomas Wilhalm, Konservator für Botanik am Naturmuseum Südtirol. Die Führung in italienischer Sprache findet ebenfalls

am Sonntag, aber um 16.45 Uhr statt; mit dabei sein werden Andreas Hilpold und Matteo Anderle vom Institut für Alpine Umwelt der Eurac. Die anderthalbstündigen, kostenlosen Führungen richten sich an Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. Eine Anmeldung unter der Nummer 0471 41 29 64 ist erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Urban Nature ist ein 2017 gestartetes Projekt der italienischen WWF-Sektion. Mit verschiedenen Veranstaltungen soll es an die Bedeutung der wilden Natur innerhalb der Städte erinnern, das Wissen darüber fördern, der Bevölkerung die oft unbekannten Grünflächen im Stadtgebiet präsentieren und die mit Grünflächen, Gärten und Parks verbundenen Akteure miteinbeziehen.