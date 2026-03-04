Neue Dekane in Klausen-Kastelruth und im Gadertal

Von: luk

Bozen – Mit Wirkung zum 1. September 2026 hat Bischof Ivo Muser mehrere personelle Veränderungen in leitenden Funktionen der Diözese vorgenommen: Martin Kammerer wird Dekan von Klausen-Kastelruth, Klaus Sottsas übernimmt das Dekanat Gadertal.

Die Entscheidungen des Bischofs in der Übersicht:

Martin Kammerer wird zum Dekan von Klausen-Kastelruth, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Klausen Sabiona, zum Pfarrer von Klausen, zum Pfarrseelsorger von Gufidaun, Waidbruck, Kollmann, Latzfons und Feldthurns sowie zum Pfarradministrator von Villanders und Barbian ernannt.

Klaus Sottsas, Pfarrer von St. Vigil in Enneberg und Pfarrseelsorger von Enneberg, St. Martin in Thurn, Campill, Untermoi und Welschellen, wird zusätzlich zum Dekan des Gadertales, zum Leiter der Seelsorgeeinheit “Unité pastorala Val Badia“, zum Pfarradministrator von Abtei, Stern, Wengen, Corvara und Colfuschg sowie zum Pfarrseelsorger von St. Kassian ernannt.

Georg Martin, Dekan von Klausen-Kastelruth, Leiter der Seelsorgeeinheit Klausen Sabiona, Pfarrer von Klausen, Pfarrseelsorger von Gufidaun, Waidbruck, Kollmann, Latzfons und Feldthurns, wird von seinen Aufträgen entpflichtet. Sein neuer Einsatzort wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Jakob Wendelin Willeit, Dekan des Gadertales, Leiter der Seelsorgeeinheit “Unité pastorala Val Badia“, Pfarrer von Abtei, Stern, Wengen, Corvara und Colfuschg sowie Pfarrseelsorger von St. Kassian, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit “Unité pastorala Val Badia“ ernannt.

Peter Lanthaler, Pfarrer von Dietenheim, Aufhofen und St. Georgen, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Bruneck-St. Lorenzen ernannt.

Konrad Morandell, Pfarrer von Villanders und Barbian, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger von Villanders und Barbian ernannt.