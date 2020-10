Neuer Pfiff(-Lehrgang) in Meran

Ein neuer Pfiff-Lehrgang startet in Meran, anmelden kann man sich bis zum 7. Oktober. (Foto: LPA/Berufsbildung)

Meran – Der Lehrgang bereitet Erwachsene mit psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Problemen, die über einen Dienst begleitet werden, auf den Einstieg in die Arbeitswelt vor.

Die Pfiff-Lehrgänge (Projekt zur Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten) bereiten Teilnehmende mit psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Problemen über eine eigens auf sie abgestimmte Orientierung und Hilfestellung auf den Weg in die Zukunft vor. Die Koordinationsstelle für Berufliche Weiterbildung der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung bietet solche Kurse seit 1997 regelmäßig an. Ein neuer zweiteiliger Lehrgang findet im Zeitraum vom 19. Oktober 2020 bis Juli 2021 in Meran statt. Dazu anmelden kann man sich bis zum 7. Oktober.

Im ersten Teil werden die Teilnehmenden über neun Wochen mit theoretischen Inputs in ihren beruflichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen gefördert. Die Inhalte reichen von der Vermittlung von Wissen zur Berufswelt und zum Erscheinungsbild und Auftreten am Arbeitsplatz über Unterstützung bei der Vorbereitung auf den ICDL- Führerschein (Internationaler Computerführerschein) oder die Vorbereitung auf die Zweisprachigkeitsprüfung, bis hin zu EDV, den Umgang mit sozialen Medien sowie Kreativität und Kommunikation.

Der zweite, praktische Teil besteht aus einem Orientierungspraktikum von acht Wochen und einem Vertiefungspraktikum von zehn Wochen in Südtiroler Betrieben und Organisationen. In den Praktika haben die Kursteilnehmenden die Möglichkeit, mittels kontinuierlicher Begleitung durch erfahrene Tutoren Arbeitserfahrungen in einem geschützten Raum zu machen.

“Die Kombination von Theorie und reflektierter Praxis ist eine wichtige Voraussetzung, um möglichst individuell auf die einzelnen Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen eingehen zu können”, heißt es aus der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung. Sie ermögliche selbstbestimmte Entscheidungen über privaten und beruflichen Weg. Aus Erfahrung könne man sagen, dass diese Entscheidungen vielfältig seien: “Einige finden im Anschluss an die Pfiff-Lehrgänge Arbeit, andere führen eine Ausbildung fort und wieder andere loten noch weitere Möglichkeiten für sich aus.”

Vor Lehrgangsbeginn werden mit allen interessierten Personen und den begleitenden Diensten Auswahlgespräche geführt. Die Anmeldung zu den Gesprächen ist noch bis zum 7. Oktober möglich.

Nähere Informationen erhalten Interessierte per Mail oder Telefon direkt bei den zuständigen Mitarbeitenden der Koordinationsstelle der Beruflichen Weiterbildung wenden und zwar per Telefon (0471 416 916) oder Mail (weiterbildung.berufsbildung@provinz.bz.it).