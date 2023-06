Neues Buch: “Autonomie als Friedenslösung”

Bozen – „Autonomie als Friedenslösung“ heißt ein neues Buch des langjährigen Parlamentariers Oskar Peterlini, der seit seinem Ausscheiden aus der Politik an der Freien Universität Bozen als Vertragsprofessor unterrichtet. Das Buch wird am Freitag, im Foyer des Palais Widmann, vorgestellt. Nach Grußworten des Landeshauptmannes Arno Kompatscher, des Kulturlandesrates Philipp Achammer und der Präsidentin der Freien Universität Bozen, Prof. Ulrike Tappeiner, stellt Univ. Prof. Jörn Dosch, Prodekan und Lehrstuhlinhaber für Internationale Politik an der Universität Rostock das Buch vor.

An der Universität Rostock, der renommierten und drittältesten Universität Deutschlands, hat sich Peterlini mit seinem umfangreichen Werk habilitiert. Peterlini selbst wird abschließend selbst die Schlussfolgerungen seiner Forschung darlegen. Die Begrüßung und Moderation nimmt Univ. Prof. Stefania Baroncelli, vor. Die Veranstaltung ist voll ausgebucht. Gestern übergab Peterlini das frisch gedruckte Buch dem Landeshauptmann Arno Kompatscher und anschließend dem Kulturlandesrat Philipp Achammer.

Mit seiner Habilitationsschrift zum Thema „Autonomie als Friedenslösung“ beweist sich Oskar Peterlini einmal mehr als profunder Kenner und Verfechter der Südtirol-Autonomie, postete dazu der Landeshauptmann. Durch die Untersuchung der Frage, ob Südtirols Autonomie sich als Vorbild für andere Minderheiten eignete, leiste der ehemalige Senator einen wichtigen Beitrag zur Erforschung von Minderheitenfragen, betonte Kompatscher. Das Buch „Autonomie als Friedenslösung“ bietet eine umfassende Darstellung und Analyse der Südtirol Autonomie, Ihrer Stärken, Schwächen und Herausforderungen auch im internationalen Vergleich. Es ist in den Südtiroler Buchhandlungen erhältlich.